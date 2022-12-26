Євген Пригожин особисто приїжджав на кладовище, де поговорив з журналістами, і поїхав, не дочекавшись самого похорону.

24 грудня в Петербурзі на військовій ділянці Білоостровського кладовища поховали бійця ПВК"Вагнера", колишнього ув'язненого Дмитра Меншикова.

Як пише телеграм-канал "Можем объяснить", житель північної столиці побував на заході за гроші - в якості масовки.

"Масовці платили по-різному, від 1,5-2,5 тисяч рублів, точне число сказати не можу, але близько 50 осіб. Організовано привезли на автобусах. Серед масовки більшість не мала поняття про особу героя", - розповів співрозмовник.

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Він додав, що спочатку планувалося зібрати близько 400 осіб, але чомусь план виконати не вдалося.

Загиблий Дмитро Меншиков - 31-річний сирота був рекрутований Пригожиним в одній з колоній Рязанської області, де відбував покарання за збут наркотиків. Він був ліквідований в Україні в листопаді.

Видання "Север. Реалии", що також побувало на похоронах, зазначає, що серед прибулих попрощатися були люди з регіонального відділення "Бойового братства" і молодіжного крила ЛДПР. Євген Пригожин особисто приїжджав на кладовище, де поговорив з журналістами, і поїхав, не дочекавшись самого похорону.

Ув'язнені з ПВК "Вагнера" в Україні: подробиці

Вже кілька місяців Бахмут штурмують "вагнерівці", Євген Пригожин кидає в бій завербованих зеків. Західні аналітики пов'язують таку фанатичність стратегією "вагнерівців", точніше політичними амбіціями ватажка Євгена Пригожина.

За даними ISW, темп просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, уповільнився в останні дні через втрати "Вагнера".