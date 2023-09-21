Частина російської делегації, яка відвідала саміт G-20, потрапила в інфекціонку.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров контактував з членом російської делегації, який підхопив холеру в Індії. Як повідомляє "База", член делегації МЗС Росії заразився холерою під час саміту G-20 в Індії.

За даними ресурсу, два літаки Іл-96 авіазагону країни-агресора повернулися з індійської столиці 11 вересня. У пасажирів, які прибули з Делі, взяли аналізи, і через два дні з'ясувалося, що один з членів делегації підхопив холеру. Інфікованого чоловіка госпіталізували в інфекційку - в окремий бокс. Після цього "вийшли" на журналістів, які входять в пул російського МЗС, і примусово госпіталізували. Причому, на жорсткий карантин в інфекційну лікарню потрапили ті, у кого взагалі немає будь-яких симптомів захворювання. Незважаючи на те що аналізи показали відсутність зараження, їх тримають на "строгому" режимі – заборонили вихід на прогулянки і побачення з рідними.

Кажуть, "джерело" інфекції, яке було в літаку з журналістами, погано себе почувало ще до прильоту в російську столицю. Однак холеру виявили не відразу і з 11-го і до 15 вересня багато хто з опинилися зараз в інфікціоці ходили на роботу в редакції, де спілкувалися з іншими журналістами.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і офіційний представник МЗС Марія Захарова перебували в іншому літаку. Однак чоловік, який заразився холерою, міг контактувати з ними раніше. Варто нагадати, що зараз Лавров - у Нью-Йорку, на Генасамблеї ООН.

"Очікується, що там міністр проведе близько 20 двосторонніх зустрічей, у тому числі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем", - повідомляє "База".

Передбачається, що співробітник МЗС, інфікований небезпечним кишковим захворюванням, міг його підхопити ще до Індії - в Бангладеші або Індонезії. І під час усіх цих перельотах він сидів поруч із Захаровою та Лавровим.

"До саміту G-20 в Нью-Делі Всі учасники російської делегації (в тому числі Сергій Лавров і Марія Захарова) літали на одному літаку і побували в двох містах - Джакарті і Дакці. З Бангладешу делегація полетіла до Індії, а вже звідти Захарова і Лавров вирушили на окремому літаку до Владивостока, а решта - до Москви", - йдеться в повідомленні.

Що таке холера

Холера - гостра кишкова, антропонозная інфекція, що викликається бактеріями виду Vibrio cholerae. Характеризується фекально-оральним механізмом зараження, ураженням тонкого кишечника, водянистою діареєю, блювотою, швидкою втратою організмом рідини і електролітів з розвитком різного ступеня зневоднення аж до гіповолемічного шоку і смерті. Відноситься до особливо небезпечних інфекцій.

Візит Лаврова на засідання ООН

Президент України Володимир Зеленський покинув зал засідань Ради Безпеки ООН до того, як почав виступати міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. В результаті Зеленський і Лавров не опинилися одночасно в одному залі, як очікували зарубіжні журналісти.

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