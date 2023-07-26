Аналітики вважають, що Кремль, який швидко знищив частину імперії Євгена Пригожина, може спробувати використати його "ферми тролів" у своїх інтересах.

Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що ПВК "Вагнера" юридично "не існує". Заяву російського диктатора швидко підхопили акаунти в соцмережах, пов'язані з Євгеном Пригожиним й відомі, як "фабрика тролів".

"Пригожина поважали всередині країни", — цитує видання The New York Times повідомлення в Twitter-акаунті під ім'ям Богдан Горюнов. "Але одним своїм вчинком він залишвся всієї цієї поваги", - додав він, маючи на увазі перерваний заколот "вагнерівців" у червні. "Те, що залишилося від Вагнера, тепер ніщо, тільки спогад".

Група, яка відстежує повідомлення в Twitter, визначила Горюнова як ймовірного троля. У його акаунті було мало підписників або оригінальних дописів, в основному це були відповіді на більш популярні акаунти, і іноді він суперечив собі. За кілька днів до цього він захищав лідера "Вагнера", написавши в Twitter відповідь на повідомлення про те, що він зустрічався з Путіним після заколоту: "Пригожин нарешті визнав, що це була велика помилка, і він хоче знову бути корисним країні?"

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Понад десять років тому Пригожин став піонером у темному мистецтві інтернет-тролінгу, запустивши так звані "ферми тролів" для формування наративів у Росії та за її межами, включаючи породження суперечок на підтримку Трампа під час президентських виборів у США 2016 року.

У міру того, як його конфлікт з Міністерством оборони Росії через війну в Україні в останні місяці загострився, деякі акаунти в соцмережах, які активісти назвали тролями, стали працювати проти самого Пригожина.

Ця зміна передбачає, що багато з інструментів, якими користувався Пригожин, служать не йому конкретно, а Кремлю. Це також демонструє, що російська держава, яка швидко вжила заходів, щоб знищити частину імперії ЗМІ Пригожина, може спробувати використати в своїх інтересах "ферми тролів", чиї повідомлення часто відображають те, як Кремль хоче висвітлювати обстановку в Росії.

"Пригожин - це інструмент Путіна", - сказав лідер групи анонімних добровольців, що займаються моніторингом тролів. "Без Путіна і фінансів, які він надає, Пригожин - ніщо".

Повідомлення, що надходять з акаунтів тролів, є як про -, так і антипригожинськими, але це також може служити інтересам Кремля, дозволяючи показати тих, хто підтримує погляди ватажка "Вагнера", в тому числі його різку критику російського військового керівництва. Зрозуміло, що тролі приділяють надмірну увагу новинам, пов'язаним з інтересами Пригожина.

За останні 20 років Пригожин займався деякими найбільш делікатними завданнями для російської держави, в тому числі використання найманців "Вагнера" в Африці й на Близькому Сході, в обмін на вигідні державні контракти та посилення впливу.

Спроба заколоту, породжена бажанням ватажка ПВК зайняти більш важливу роль в російській ієрархії влади, відтіснив Пригожина на другий план, але інструменти, які він допоміг розробити, все ще можуть служити інтересам Кремля. За словами Даррена Лінвілла, який вивчає тролів і дезінформацію в соцмережах в університеті Клемсона в Південній Кароліні, після повстання російські "ферми тролів" були як ніколи активні.

"Я думаю, що це було б пріоритетом для російського уряду, особливо зараз, коли так багато загроз владі Путіна", — сказав Лінвілл. "Я б сказав, що робота "фабрик тролів" як ніколи важлива для Путіна".

Російська влада швидко вжила заходів для ліквідації медіакомпанії Пригожина, набору грубо розроблених новинних веб-сайтів, які ніколи не могли зрівнятися з добре фінансованими російськими державними ЗМІ.

За словами Володимира Ягудаєва, який працював на одному з сайтів Пригожина "Політика сьогодні", співробітники міліції провели обшуки в офісах компанії в Санкт-Петербурзі після заколоту. Через кілька днів менеджер Ягудаєва сказав йому, що вони закриваються.

"Це було дуже сумно", - сказав Ягудаєв, додавши, що він підтримує політичні погляди Пригожина й вважає, що його медіакомпанії зробили цінний внесок.

"Справа не в грошах", - сказав він. "Я вкладав у це душу".

"Фабрика тролів" Пригожина - останні новини

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 30 червня оголосив про ліквідацію свого медіахолдингу "Патріот", який займався поширенням кремлівської пропаганди, в нього входили РІА ФАН, "Народні новини", "Економіка сьогодні" та інші сайти. Роскомнадзор заблокував їх.

Пізніше видання The Bell повідомило, що редакторам доручили "все пустити під ніж", знищити "всі сліди присутності" в Інтернеті - не тільки сайти медіа, але і соцмережі, Telegram-канали, сторінки на "Яндекс-дзені" та чати.

При цьому сервери й техніку вилучили силовики під час обшуків в офісах структур Пригожина, а разом з ними й доступ до деяких сайтів та Telegram-каналів.

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