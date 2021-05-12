Внаслідок загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту загинуло близько 60 осіб.

На кордоні з Сектором Гази загинув один ізраїльський військовий, а ісламістське угруповання ХАМАС повідомило про загибель кількох своїх ватажків.

Як передає DW, про загибель 21-річного ізраїльського солдата внаслідок сьогоднішнього обстрілу заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Читайте такожРозстріл в Казані: 19-річного хлопця, який влаштував бійню в школі, заарештованоЗгідно з повідомленням ізраїльських військових, військовий загинув внаслідок випущеної з Сектора Гази на ізраїльський бік кордону протитанкової ракети. В результаті атаки ще двоє ізраїльських військових дістали поранення.

Відповідальність за обстріл ЦАХАЛ покладає на угруповання ХАМАС.

Тим часом сам ХАМАС визнав, що внаслідок ударів ізраїльських військ загинула низка ватажків організації, в тому числі керівник району Газа Бассем Ісса. Водночас, за даними ізраїльських спецслужб, серед загиблих був також і керівник відповідального за кібератаки підрозділу ХАМАСу.

Загалом, за даними палестинської влади, в Секторі Гази внаслідок обстрілів з боку ізраїльської армії загинуло 53 людини, в тому числі 15 дітей. До загибелі військового Ізраїль повідомляв про загалом шістьох загиблих в результаті цих обстрілів.

Що відбувається

Обмін ударами між ХАМАС та армією Ізраїлю відбувається на тлі заворушень у Східному Єрусалимі, що тривають з 7 травня.

За даним Червоного Хреста, 10 травня у сутичках з ізраїльськими поліцейськими було поранено понад 500 палестинців.

Від початку загострення протистояння угруповання ХАМАС випустило понад тисячу ракет на ізраїльську територію. Більшість цих ракет перехоплені ізраїльськими системами протиповітряної оборони. Ізраїльська армія завдала у відповідь сотні потужних артилерійських ударів по позиціях ісламістів у Секторі Гази.

Раніше ракетні атаки на Ізраїль засудив Євросоюз. У Брюсселі також закликали негайно припинити насильство на території Західного берега річки Йордан та в Секторі Гази. Глибоку стурбованість через обстріли Ізраїлю висловив також держсекретар США Ентоні Блінкен. А Рада Безпеки ООН планує екстрене засідання з цього приводу.

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Автор: Інна Андаліцька