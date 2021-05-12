На кордоні з Сектором Гази загинув один ізраїльський військовий, а ісламістське угруповання ХАМАС повідомило про загибель кількох своїх ватажків.
Як передає DW, про загибель 21-річного ізраїльського солдата внаслідок сьогоднішнього обстрілу заявила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Читайте такожРозстріл в Казані: 19-річного хлопця, який влаштував бійню в школі, заарештованоЗгідно з повідомленням ізраїльських військових, військовий загинув внаслідок випущеної з Сектора Гази на ізраїльський бік кордону протитанкової ракети. В результаті атаки ще двоє ізраїльських військових дістали поранення.
Відповідальність за обстріл ЦАХАЛ покладає на угруповання ХАМАС.
Тим часом сам ХАМАС визнав, що внаслідок ударів ізраїльських військ загинула низка ватажків організації, в тому числі керівник району Газа Бассем Ісса. Водночас, за даними ізраїльських спецслужб, серед загиблих був також і керівник відповідального за кібератаки підрозділу ХАМАСу.
Загалом, за даними палестинської влади, в Секторі Гази внаслідок обстрілів з боку ізраїльської армії загинуло 53 людини, в тому числі 15 дітей. До загибелі військового Ізраїль повідомляв про загалом шістьох загиблих в результаті цих обстрілів.
Що відбувається
- Обмін ударами між ХАМАС та армією Ізраїлю відбувається на тлі заворушень у Східному Єрусалимі, що тривають з 7 травня.
- За даним Червоного Хреста, 10 травня у сутичках з ізраїльськими поліцейськими було поранено понад 500 палестинців.
- Від початку загострення протистояння угруповання ХАМАС випустило понад тисячу ракет на ізраїльську територію. Більшість цих ракет перехоплені ізраїльськими системами протиповітряної оборони. Ізраїльська армія завдала у відповідь сотні потужних артилерійських ударів по позиціях ісламістів у Секторі Гази.
- Раніше ракетні атаки на Ізраїль засудив Євросоюз. У Брюсселі також закликали негайно припинити насильство на території Західного берега річки Йордан та в Секторі Гази. Глибоку стурбованість через обстріли Ізраїлю висловив також держсекретар США Ентоні Блінкен. А Рада Безпеки ООН планує екстрене засідання з цього приводу.
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