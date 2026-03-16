Ізраїль знищив у Тегерані літак верховного лідера Ірану

Ізраїль вночі 16 березня завдав удару по аеропорту Тегерана, знищивши літак, яким користувався верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Про це йдеться в повідомленні армії Ізраїлю.

"Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару і знищила літак, яким користувався верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані", - йдеться в повідомленні армії Ізраїлю.

Зазначається, що літак використовувався верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, а також іншими високопоставленими чиновниками та іранськими військовослужбовцями для військових закупівель і координації як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах.

"Знищення літака порушує координаційні можливості керівництва іранського режиму, його зусилля з нарощування військової потужності та його здатність відновлювати свої можливості. У результаті ще один стратегічний актив режиму був підірваний", – йдеться в заяві ізраїльських військових.

Сьогодні, 16 березня, армія Ізраїлю розпочала вторгнення в Ліван. Підрозділи 91-ї дивізії ЦАХАЛ увійшли в прикордонні райони Лівану, щоб знищити інфраструктуру збройного угруповання "Хезболла" та зменшити загрозу для півночі Ізраїлю.

Тим часом ЗМІ пишуть, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зараз перебуває в Москві, де він проходить лікування в одній із резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.

