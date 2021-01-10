Пошукова операція в Яванському морі триває.

Місце розташування бортових самописців пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air встановлено.

Про це заявив керівник Національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії Соерджанто Тьяхьоно, передає Reuters.

Читайте такожВ Індонезії впав пасажирський літак

Найближчим часом чорні ящики будуть витягнуті та відправлені на розшифровку.

Як пише видання, на цей час невідомо, наскільки сильно вони пошкоджені. Також не повідомляється як довго триватиме підняття ящиків на поверхню.

Аварія літака в Джакарті:

9 січня в Індонезії розбився пасажирський літак. Boeing 737-524 зник з радарів незабаром після зльоту з аеропорту Джакарти.

На борту було 62 особи, у тому числі десятеро дітей.

10 січня 2021 року поліція Джакарти отримала пакет з останками, знайденими після катастрофи Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН