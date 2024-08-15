Зокрема лідер Південної Кореї запропонував створити "міжкорейську робочу групу".

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запропонував створити консультативний орган з Північною Кореєю на робочому рівні для того, аби обговорити напруженість між країнами та відновлення економічної співпраці. Про це він заявив під час своєї промови з нагоди Дня національного визволення, що відзначає 79-ту річницю незалежності від колоніального панування Японії 1910-45 років після Другої світової війни, пише Reuters.

Йоль наголосив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея "зробить лише один крок" до денуклеаризації (зменшення або ліквідація ядерної зброї - УНІАН).

Зокрема політик використав цю промову, аби представити план об'єднання та знову звернутися до Пхеньяна після нещодавньої пропозиції його уряду надати допомогу для ліквідації наслідків повені на ізольованій Півночі, яка, за його словами, була відхилена.

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"Але об'єднана Корея виглядає віддаленою перспективою, оскільки відносини між сусідами перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття, а Північ прагне розвинути свій ядерний і ракетний потенціал і робить кроки до розриву зв'язків з Півднем, переосмислюючи його як окрему, ворожу державу", - зазначають у виданні.

Також на початку року північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав Південну Корею "головним ворогом" та заявив, що об'єднання більше неможливе.

Водночас, за словами Юна, запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічного співробітництва, міжлюдських обмінів і закінчуючи возз'єднанням сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

"Діалог і співпраця можуть принести суттєвий прогрес у міжкорейських відносинах", - додав він.

Південна Корея і КНДР - останні новини

Як писав УНІАН, США разом з Південною Кореєю планують провести спільні військові навчання, аби протистояти загрозам КНДР. Навчання під назвою "Ulchi Freedom Shield" будуть тривати з 19 по 29 серпня.

"Альянс і надалі зміцнюватиме свої можливості і позиції для стримування і захисту від зброї масового знищення", - зазначив полковник Лі Сун Чжун, речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї під час брифінгу.

Також повідомлялось, що новим правителем КНДР може стати донька Кім Чен Ина. Проте наразі остаточно її кандидатуру не затвердили. Таку інформацію наводить південнокорейська розвідка. За даними розвідки, сам Кім Чен Ин, попри відносно молодий вік (42 роки), має проблеми зі здоров'ям.

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