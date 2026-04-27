Це дуже хвилює короля: Politico розкрило головну тему зустрічі Чарльза III з Трампом

Загалом британська влада не очікує помітного прориву у відносинах між двома країнами після візиту монарха до США.

Візит короля Великої Британії Чарльза III до США цього тижня, покликаний налагодити відносини, є результатом багатомісячної стратегічної роботи на найвищих рівнях.

Як пише видання Politico, серед безлічі пунктів, ймовірно, буде короткий список ключових цілей. Одне з джерел видання, ознайомлене з підготовкою візиту, сказало: "Король, ймовірно, зможе просунутися, можливо, в одному питанні, тож питання в тому, яке це буде питання".

Головним кандидатом є війна в Україні, від якої президент США Дональд Трамп протягом кількох місяців відволікався, зазначило видання.

Журналісти зазначили, що війна РФ проти України перебуває в центрі діаграми Венна британських дипломатичних цілей, які також близькі серцю короля. "Це те, що дійсно хвилює короля. Більше, ніж технології чи інші елементи відносин", – сказало джерело видання.

Крім того, монарх також, судячи з усього, має намір підкреслити прихильність Великої Британії оборонним зв'язкам двох країн, включаючи дії НАТО щодо протидії Росії в Арктиці.

Король Великої Британії та Україна

Восени минулого року король Чарльз III під час державного банкету у Віндзорському замку нагадав Трампу про необхідність підтримки України. У промові, в якій не було ані найменшого натяку на геополітику, мимохідь згадана королем Україна – хоч і незначно – вразила всіх.

А вже в січні цього року король Чарльз III підтвердив прихильність Великої Британії до України. У посланні з нагоди 100-річної річниці партнерства Великої Британії з Україною він сказав: "... Хочу висловити свою глибоку надію на те, що Україна зможе досягти справедливого і міцного миру, який забезпечить її безпеку, суверенітет і процвітання так, як цього заслуговують українці. Ми з вами".

