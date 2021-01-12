У країнах з особливо великою кількістю жертв в часи Другої світової війни тепер менше смертей від коронавірусу, і це дещо пояснює.

Це стало однією з великих загадок пандемії коронавірусу: чому він б'є по іспанцях, італійцях, бельгійцях чи британцях так сильно, а по інших народах - слабше? Наприклад, німці постраждали менше, принаймні, під час першої хвилі.

Хоча люди на початку 21-го століття живуть, працюють, дивляться футбол і займаються різними речами абсолютно однаково. Всі ми люди, категорія європейці, версія 2020/21. Про це пише Der Spiegel.

Читайте такожFinancial Times: 2020 рік нічому не навчив світЗвісно, є певні пояснення щодо мешканців Південної Європи. Вони постраждали від COVID-19 більше, тому що живуть дуже довго і разом зі своїми сім'ями. Тож молодші інфікують старших значно швидше. Ситуацію погіршує ще й культура більш тісного контакту під час вітань. Але це не стосується британців чи, наприклад, бельгійців.

Звісно, фактором може бути й те, наскільки щільно населені країни. Або наскільки старе населення. Але це не пояснює, чому в Німеччині, де щільність населення досить висока, а населення стає дедалі старшим, значно менше людей померло від коронавірусу. В пошуках відповідей троє вчених зі Світового банку й Університету Джорджтауна зробили відкриття, яке буквально звучить трохи божевільно. Вони помітили, що країни з меншою кількістю смертей від COVID-19 мали особливо високу кількість втрат під час Другої світової війни.

Випадковість? Не обов'язково! Можливо це проливає світло на дещо, що може пояснити багато речей сьогодні.

Захисна шокова пам'ять

Висновки здаються абсолютно химерними на перший погляд. Вчені розрахували кількість смертей від коронавірусу на мільйон населення до кінця серпня 2020 року для 50 суверенних країн Європи. А потім вони визначили, який відсоток населення загинув у цих же країнах під час Другої світової війни.

Читайте такожBBC: У Росії кількість смертей від COVID-19 втричі більша, ніж визнавала МоскваВ результаті, майже скрізь, де 10% населення і більше загинули під час війни, рівень смертності від COVID-19 був меншим, ніж 200 на мільйон. Це стосується України, Польщі, Білорусі чи Росії. В Німеччині майже 10% населення загинули під час війни. І рівень смертності від коронавірусу тут теж до серпня був нижчим за 200 на мільйон. Але ситуація абсолютно протилежна в Бельгії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Франції й Нідерландах, де рівень смертності від коронавірусу перевалив за 600 на мільйон. А пропорція втрат під час Другої світової значно нижча.

Як так сталося? Тому що шок зберігається на десятиліття? Автори дослідження вважають, що люди роблять більше висновків з прямо пережитих катастроф, ніж якщо лихо сталося десь далеко. Існує й чимало досліджень, які говорять, що люди після війн більш схильні до самовідданості й соціальної активності. І це ті якості, які можуть бути корисними для суспільства під час нового потрясіння, такого як пандемія коронавірусу зараз. Сумнів викликає лише те, як пережитий страшний досвід 75 років тому міг вплинути на поведінку людей в 2020 році.

Читайте такожВООЗ: смертність від коронавірусу зросла на 60%Економісти підозрюють, що вплив міг бути непрямим. Вірогідно, що така велика катастрофа як Друга світова війна особливо посприяла розвитку більш стійких суспільств у країнах, які найбільше від неї постраждали. Сума індивідуальних реакцій зробила внесок у розвиток поведінкових закономірностей й інститутів, більш готових до майбутніх катастроф, свідомо чи ні.

Це цілком можливе пояснення. Зрештою, соціологи вже давно говорять про те, що в Німеччині після Другої світової війни не випадково розвинулося клубне й соціальне життя. Люди почали цінувати консенсус як цінний актив у довгостроковій перспективі.

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Переклад: Лесь Димань