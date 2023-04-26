Політик вважає, що фінансову допомогу необхідно скоротити.

Високопоставлений член правої фламандської націоналістичної партії N-VA засудив розмір фінансової підтримки, що надається бельгійською державою українським біженцям. Політик закликав федеральний уряд мотивувати тих, хто отримав притулок у Бельгії, шукати роботу.

"Через більше року після початку війни ми все ще несемо моральну відповідальність за те, щоб вітати українців, в основному жінок, чиї чоловіки борються за наші свободи. З іншого боку, ненормальним є обсяг підтримки, що надається цим біженцям", - цитує депутата N-VA Тео Франкена видання The Brussels Times

За його словами, в інших країнах фінансова підтримка українських біженців нижча, ніж у Бельгії.

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"Ця допомога дозволяє кільком сім'ям отримувати суми від 3000 до 4000 євро на місяць! Ми не можемо вважати, що ці суми становлять прожитковий мінімум. Вони величезні! Наші сусіди не платять такі суми. У Нідерландах допомога, що надається таким чином, на 60% менше.... Тільки на 2023 рік в бюджеті на цю допомогу закладено 372 мільйонів євро! Це колосально. Ми не можемо дозволити собі надати такі суми", - вважає політик.

Зазначається, що майже 70 тисяч українців звернулися за тимчасовим захистом до Бельгії відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Переважна більшість шукачів притулку - жінки та діти.

Українські біженці в Європі - останні дані

В ООН повідомили, що на території країн Європи знаходиться близько 5 мільйонів українців, які шукали притулку у зв'язку з повномасштабним вторгненням Россі в Україну. Особливою популярністю користуються такі країни, як Польща, Німеччина і Чехія.

При цьому згідно з опитуваннями, майже 40% українців, які вимушено опинилися за кордоном, не планують повертатися в Україну.

Крім того, агентства ООН в лютому почали шукати 5,6 мільярда доларів, щоб допомогти українським біженцям.

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