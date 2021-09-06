Учасники акції вимагали чесного розслідування та звільнення голови місцевої поліції.

Смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлаві викликала хвилю обурення. Заробітчани вийшли на акцію протесту через поліцейське свавілля.

Про це пише Gazeta.pl.

Учасники акції вимагали чесного розслідування вбивства, покарання для винних правоохоронців, а також відставки голови місцевої поліції.

Основне гасло акції - "Зупинимо вбивць з поліції". Крім того, протестувальники принесли плакати з написами: "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського", "Зупинимо вбивць з поліції". Також Учасники акції вигукували на адресу поліцейських "ганьба", "бандити".

Читайте такожУ Польщі викрили банду викрадачів авто: серед затриманих українціЗа словами заробітчан, вони вже вважають Вроцлав своїм будинком і сподіваються, що таке "більше ніколи не повториться". Зазначається, що вбивство Никифоренка – межа, яку не можна було перетинати.

Вбивство Дмитра Никифоренка: що відомо

18 серпня стало відомо про моторошну смерть 25-річного українця у польському Вроцлаві. Хлопця висадили з автобуса, нібито тому що він поводився неадекватно. Поліцейські його затримали та відвезли в витверезник, де він і помер. За словами правоохоронців, українець нібито чинив опір і його довелося зв'язати.

Пізніше польські ЗМІ з'ясували, що над хлопцем жорстоко знущалися. У санітарно-медичному закладі поліцейські били хлопця палицями, кулаками, ногами придавлювали до підлоги, а пізніше до ліжка. У якийсь момент він перестав подавати ознаки життя. Йому намагалися надати допомогу, поки не приїхала швидка, медики якої реанімували його ще близько години.

За фактом смерті українця відкрито справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті людини. Винуватцям загрожує до п'яти років ув'язнення. На цей час відомо, що чотирьох поліцейських відсторонили від служби, а ще двох звільнили.

Автор: Анастасія Горбачова