Трамп анонсував підвищення мит для Південної Кореї на низку продукції

Причиною цього рішення стало те, що парламент Південної Кореї не затвердив торговельну угоду зі США, яку уклали лідери двох країн.

Президент США Дональд Трамп повідомив про підвищення мит для Південної Кореї, оскільки уряд цієї країни не ухвалив торгівельну угоду з США, повідомив очільник Білого дому в соцмережі Truth Social.

Зокрема, Трамп поділився, що мита зростуть з 15 до 25%. Також президент США додав, що під нові тарифи підпадають південнокорейські автомобілі, деревина, фармацевтична продукція та будь-які інші взаємні торгові позиції.

"Законодавчі збори Південної Кореї не виконують свою угоду зі Сполученими Штатами. Ми з президентом Лі досягли Великої угоди для обох країн 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці умови, коли я був у Кореї 29 жовтня 2025 року", - зазначив в дописі Трамп.

Проте парламент Південної Кореї не затвердив торговельну угоду зі США, яку уклали лідери двох країн.

Водночас президент США підкреслив про важливість торгівельних угод для країни.

"У кожній з цих угод ми оперативно знизили наші тарифи. Ми, звичайно, очікуємо того ж самого від наших торговельних партнерів", - додав очільник Білого дому.

Раніше УНІАН повідомляв, що експерти Кільського інституту світової економіки вважають, що мита США на імпортні товари майже повністю оплачують американські імпортери та споживачі. Як зазначається, іноземні експортери не знизили свої ціни у відповідь на підвищення тарифів США. За даними дослідження, лише близько 4% митного навантаження лягає на іноземні компанії, а решта 96% перекладається на американських покупців. Вони або покривають їх своїм коштом чи підвищують ціну на продукцію. Експерти проводили дослідження, вивчаючи дані Бразилії та Індії, експорт яких у 2025 році зазнав різкого і широкого підвищення мит з боку США.

Також ми писали, що сенатор з Техасу Тед Круз, який представляє Республіканську партію, висміяв торгівельну політику президента США Дональда Трампа. Круз попередив інвесторів, що мита Трампа можуть зруйнувати економіку й стати причиною імпічменту очільника Білого дому. За словами Круза, деякі сенатори закликали Трампа відмовитися від цього заходу, але президент США "кричав" і "лаявся".

