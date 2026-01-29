Між Путіним і Гітлером прослідковуються безпосередні паралелі, - бельгійський політик

Він зазначив, що лідер Кремля намагається знищити українську ідентичність.

У діях і словах російського диктатора Володимира Путіна прослідковуються безпосередні паралелі із тим, що говорив і робив Адольф Гітлер під час Другої світової війни.

Про це заявив мер бельгійського міста Мехелен Барт Сомерс в інтерв’ю Укрінформу. "Усе, що він (Путін) сказав про Крим, Донбас, було точно таким, що Гітлер казав про Судети в Чехословаччині. Та сама риторика, ті ж хибні аргументи, та сама жорстокість, те саме пояснення: "Якщо я отримаю це, то зупинюся…" Звісно, він не зупиниться", - заявив Сомерс.

Він вважає, що Путін зневажає український народ, стверджуючи, що його не існує, і ототожнюючи його з росіянами.

Сомерс також зазначив, що лідер Кремля намагається знищити українську ідентичність.

"Путін постійно намагався її знищити, але війною він фактично об'єднав українців. Ваша ідентичність тепер сильніша, ніж будь-коли. І перехід до використання української мови багатьма з тих, хто раніше розмовляв російською, також очевидний", - сказав бельгійський посадовець.

Війна в Україні: переговори

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російськиим диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання, зокрема, щодо територій та ЗАЕС. Однак не схоже, що в Кремлі зацікавлені в цій зустрічі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у контексті мирних зусиль та нещодавніх переговорів в Абу-Дабі відзначив, що Україна розглядає їх як продовження взаємодії зі США та мирних зусиль, які отримали новий імпульс минулої осені.

За його словами, наразі Україна разом із США готується до наступного раунду в тристоронньому форматі найближчим часом.

