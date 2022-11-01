Він вважає, що опитування показали масове невдоволення серед росіян.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про завершення мобілізації в країні.

Про це він заявив в ході прес-конференції в Сочі.

"Я з юристами поговорю, чи потрібно указом завершувати мобілізацію, але вона завершена, крапка поставлена", - заявив він.

Відео дня

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що таким чином російський диктатор намагається зняти суспільну напругу.

"Мабуть опитування і рейтинги показують масове невдоволення. Крім того, втрати пішли. Тому, щоб публіка "проковтнула" і перехрестилися сім'ї тих, кого не мобілізували. А якщо мобілізація триватиме, то напруга зростатиме і серед тих, кого не встигли призвати", - сказав Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі, 21 вересня. У російському Міноборони говорили, що збираються мобілізувати близько 300 тисяч осіб.

В українській розвідці повідомляли, що російським мобілізованим не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень. Також росіяни скаржилися в соціальних мережах на стару зброю і неякісну форму.

Після оголошення мобілізації на кордонах РФ були пробки, оскільки люди поспішали виїхати з країни.

За різними даними, з 21 вересня в Грузію, Казахстан і ЄС прибули понад 200 тисяч людей з Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: