Спочатку іграшка науковиці здалася дуже дивною.

Компанія Mattel створила ляльку Барбі, прототипом якої стала професорка Оксфордського університету Сара Гілберт. Науковиця очолювала групу розробників вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

За словами Гілберт, спочатку іграшка здалася їй "дуже дивною", але дослідниця сподівається, що лялька надихатиме дітей, пише BBC.

"Хочу, щоб моя лялька говорила дітям про професії, з якими вони можуть бути не знайомі, наприклад, вакцинолог", - зазначила Гілберт.

Її Барбі - одна з шести ляльок, створених на честь жінок, які працюють в галузі науки, технологій, інженерії та математики. Серед інших - австралійський медик, яка допомогла створити багаторазовий одяг для медичних працівників, і бразильська біомедична дослідниця.

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Автор: Катерина Комолова