Укладачі Оксфордського словника стверджують, що прийняття та розвиток цих корейських слів англійською мовою показують, що лексичні інновації більше не обмежуються традиційними центрами англійської мови у Британії та США.

Укладачі Оксфордського словника вирішили додати до англійської мови 26 слів корейського походження. Серед них - посилання на попкультуру, корейські страви та, звісно, зв'язок із K-pop.

Як повідомили на сайті Оксфордського словника, саме успіх K-pop та K-драм (корейські драматичні серіали) сприяли зростанню міжнародного інтересу до попкультури Південної Кореї, пише Громадське.

Наразі це явище настільки поширене, що має не одну, а дві назви, які увійшли до OED: Hallyu та Korean wave. Ці два слова є тотожними, оскільки "халлю" у перекладі й означає "корейська хвиля". Це поняття охоплює усе, що може запропонувати сучасна попкультура та індустрія розваг Південної Кореї: музику, серіали, фільми, шоу тощо.

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Разом з тим популярною стала і корейська кухня. Тому до словника увійшли назви найпопулярніших страв: банчан, бульґоґі, кімбап тощо.

Також до словника увійшли й неологізми, які стали популярними у Кореї. Наприклад, корейці люблять їсти смажену курку, яку називають "чікен" з корейським пивом "мекджу". Цей кулінарний дует утворив нове слово ㅡ "чі-мек", тобто курка з пивом.

Серед іншого, в Оксфордський словник потрапили:

"ханбок" ㅡ традиційний корейський одяг;

"еґьо" ㅡ слово, що означає "милий" (схоже на японське "каваї");

"мукбанг" ㅡ формат відеоблогу, де людина їсть велику кількість їжі та розмовляє з аудиторією;

"файтінг" ㅡ слово, що використовують для підтримки, побажання успіху у справі;

"скіншип" ㅡ дотик або інший фізичний контакт як засіб вираження прихильності.

Укладачі Оксфордського словника стверджують, що прийняття та розвиток цих корейських слів англійською мовою показують, що лексичні інновації більше не обмежуються традиційними центрами англійської мови у Британії та США.

"Вони показують, як азіати в різних частинах континенту винаходять та обмінюються словами у своєму власному місцевому контексті, а потім знайомлять з ними решту англомовного світу", - зазначили укладачі.

Раніше, як писав УНІАН, компанія Jaguar підготувала ініціативу щодо зміни визначення слова "автомобіль" в Оксфордському словнику англійської мови. Британці вважають, що нинішный опис цього слова не підходить під електрокари.

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Автор: Вікторія Гордієнко