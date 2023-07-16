Міністр оборони Бен Воллес назвав будь-який конфлікт на Тайвані катастрофою.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес різко розкритикував експансіоністську діяльність Китаю в Південно-Китайському морі.

В інтерв'ю The Sunday Times він завив, що там Пекін будує нові острови та розміщує військову техніку.

"Ми можемо спостерігати повний крах політики в Тихому океані. До 2030 року ви можете опинитися в стані холодної війни", - вважає Воллес.

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Його турбує бажання китайського лідера Сі Цзіньпіна захопити Тайвань. Міністр додав, що це не секрет і навіть публікувалось у ЗМІ. Крім того, наразі Китай встановлює суверенітет у районах, які інші країни розглядають як свої економічні зони. Йдеться про В'єтнам та Філіппіни, де китайці активно ловлять рибу.

За словами Воллеса, позиція Британії полягає в тому, що зміни на Тайвані можуть відбутися лише мирним шляхом за згодою тайванців. Будь-який конфлікт у цьому регіоні він назвав катастрофічним.

"Це робить нас дуже вразливими. Тайвань виробляє 90% найпотужніших мікросхем у світі буквально на одній фабриці", - пояснив міністр оборони.

Він переконаний, що необхідно "продовжувати спілкуватися з Китаєм" і розробити більш узгоджена політичну стратегію для країн Заходу.

Ситуація з Тайванем - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Китай вважає Тайвань своєю територією і відкрито готується до вторгнення. Водночас США заявляли, що захищатимуть Тайвань.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що Європа повинна дуже активно брати участь у питанні по Тайваню. Він закликав відправити туди Військово-морські сили.

За даними ЦРУ, Китай готується до можливої війні за Тайвань у 2027 році.

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