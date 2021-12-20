Міжнародна правозахисна організація зібрала свідчення про те, як білоруські силовики застосовували силу проти мігрантів, які скупчилися на кордонах з ЄС.

Мігранти в Білорусі зазнавали тортур, побоїв, їх тримали без їжі та нацьковували на них собак.

Про це повідомляє Amnesty International Білорусь.

Нові докази, зібрані Amnesty International, свідчать про те, що прохачі притулку та мігранти, які намагаються потрапити до Європейського Союзу з території Білорусі та стикаються з видвореннями та іншими порушеннями прав людини на польському кордоні, зазнають тортур чи інших видів жорстокого поводження, перебувають у нелюдських умовах, стикаються з вимаганням та іншими зловживаннями з боку білоруських силових структур.

"Свідчення очевидців, які шокують, не залишають сумнівів у тому, що білоруські прикордонники били людей – серед яких сім'ї з дітьми, які часто потребують екстреної допомоги, – палицями та прикладами автоматів, а також погрожували нацькувати на них сторожових собак. І польська, і білоруська влада змушувала біженців неодноразово перетинати кордон у небезпечних умовах, зокрема переходити річку зі швидким плином", – заявляють в організації.

"Люди на кордоні опинилися буквально між двома вогнями. Опинившись по суті у зоні відчуження на кордоні Білорусі та ЄС, вони страждають від голоду, повної незахищеності та приголомшливих проявів жорстокості з боку білоруських прикордонників, які змушують їх перетинати кордон із Польщею, звідки їхньою силою видворяють назад польські прикордонники. Беззахисні люди виявилися пішаками в огидній грі, затіяній протиборчими силами", – заявила дослідниця Amnesty International з питань біженців та прав мігрантів Дженніфер Фостер.

Читайте такожЛукашенко розв'язав проти Євросоюзу гібридну війну – прем'єр ПольщіAmnesty International опитала загалом 75 осіб, яких у період із липня по листопад 2021 року обманом заманили до Білорусі, пообіцявши, що вони зможуть безперешкодно перетнути кордон з ЄС. Пізніше вони стикнулися з видвореннями з території країн-членів ЄС, зокрема Польщі. Серед опитаних – 66 громадян Іраку, семеро сирійців, які приїхали з Єгипту, Лівану та Сирії, один ліванець та один суданець. Оскільки багато хто з опитаних приїхав з сім'ями та друзями, всього було отримано відомості про 192 постраждалих людей.

Дослідження Amnesty International виявило факти побиття, тортур та інших проявів жорстокого поводження з людьми, позбавленими їжі, води, даху над головою та доступу до елементарних санітарних зручностей; було зафіксовано випадки крадіжок мобільних телефонів та грошей, а також випадки здирництва хабарів з боку білоруських прикордонників.

Люди, опитані Amnesty International, розповіли, що стикалися з подібними зловживаннями з боку білоруських силовиків, коли йшли з Мінська до зон відчуження, зазвичай обгороджених парканами, на кордоні Білорусі з Польщею, Латвією та Литвою. Людей групами супроводжували до "місць збору" у межах обгородженої зони, після чого їх силою змушували переходити на польську територію; білоруські прикордонники цькували людей сторожовими собаками й змушували їх перетинати річки, що замерзали.

Опинившись у "місцях збору", люди більше не могли їх покинути або повернутися в неогороджені райони, куди могли проходити цивільні особи – люди опинилися в пастці в нелюдських умовах, у яких вони перебували багато днів або тижнів. Постраждалі розповідали, що їх залишили на кілька днів без їжі або давши мінімальну кількість води та хліба, без даху над головою, не створивши жодних санітарних умов. Декілька людей розповіли Amnesty International, що їм дозволили залишити "місце збору" та прикордонну зону лише після того, як вони дали хабарі прикордонникам.

Члени курдської сім'ї з Сирії, з якими розмовляла Amnesty International, повідомили, що пробули в обгородженій зоні 20 днів. Вони їли лише раз на день, принаймні один раз вони провели 24 години без їжі, щоб нагодувати своїх двох дітей.

Водночас в Amnesty International повідомили, що польські силовики також неправомірно поводилися з мігрантами, яким вдалося проникнути через білорусько-польський кордон.

Зокрема, більшість людей, які нещодавно намагалися перетнути кордон, розповідали про те, що польські прикордонники часто ламали їхні телефони, а іноді допускали жорстоке поводження з біженцями. Зокрема до дітей застосовували перцевий аерозоль, а дорослих змушували переходити річку вбрід.

Amnesty International запросила у білоруської влади доступ до прикордонної зони та людей, які там опинилися. У своїй відповіді влада заявила, що "білоруська сторона не бачить жодної користі у візиті представників Amnesty International із заявленою метою".

Нагадаємо, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави й Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційної кризи.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Вікторія Токарєва