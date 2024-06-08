Новий посланник координуватиме підтримку України з боку альянсу, включно з потоками військової допомоги Києву від різних західних країн.

Альянс НАТО прагне посилити свої довгострокові зобов'язання перед Україною в умовах війни, незважаючи на нові попередження Москви про ескалацію конфлікту, підтвердили Foreign Policy західні чиновники і помічники в Конгресі США.

План, який у разі його затвердження буде представлений на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні за зразком аналогічної посади, створеної НАТО в Афганістані.

Новий посланник координуватиме підтримку України з боку альянсу, включно з потоками військової допомоги Києву від різних західних країн.

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Пост високопоставленого посланника також стане політичним сигналом для України і Росії про прихильність альянсу боротьбі з Росією, оскільки український уряд прагне до постійного членства в НАТО, щоб посилити свій захист.

Це рішення прискорить підготовку та оснащення українських військ, але також підвищить ризик того, що війна в Україні переросте в ширшу західну конфронтацію з Росією і навіть стане ядерною.

Деякі західні чиновники вітають створення нової посади посланника як частину ширшого пакету заходів з підтримки України з боку НАТО.

Однак інші офіційні особи в НАТО в приватному порядку розглядають роль посланника як частину урізаного функціоналу, який не замінює головну мету Києва - офіційний вступ до альянсу.

"Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося вручити", - сказав один із чиновників НАТО.

Найсильніші прихильники України в Європі, особливо в країнах Східної Європи, наполягали на тому, щоб країна отримала офіційне запрошення вступити в НАТО як повноправний член на майбутньому саміті, але США і Німеччина заблокували цю спробу.

Вступ України до НАТО

США виступають проти швидкого вступу України до НАТО. Президент Володимир Зеленський закликав інші країни блоку, які підтримують членство України, вплинути на позицію Білого дому.

"Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються - вони бояться якоїсь ескалації. (...) Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, усім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоб спілкуватися зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО", - сказав він.

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