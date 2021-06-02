Європі потрібно переглянути те, як вона відповідає на російську агресію, й бути готовою заплатити за самозахист.

В лютому 2020 року аналітичний центр RAND Corp опублікував звіт про диверсії, які влаштовує Росія. В ньому йшлося, що успіх російських операцій залежить від "географічної близькості, слабкості захисту кордонів, слабкої контррозвідки й відсутності потужних союзників, а також від доступу до зброї, наявність соціально-політичних розколів й елементу несподіванки".

І все це надзвичайно точно описує "піратське" захоплення літака Ryanair в Білорусі. Всі умови були виконані включно з тим фактом, що Росія часто використовує своїх союзників, залежні від неї країни з так званої сфери впливу, або "корисних ідіотів". Про це пише NRC Handelsblad. Без російського прикриття Білорусь ніколи б не наважилася так зухвало посадити пасажирський літак. Москва ж підтримала її, заблокувавши рейси Air France і Austrian Airlines в обхід білоруського повітряного простору.

Якщо Захід хоче зрозуміти, що відбувається, йому варто ще раз перечитати звіт RAND.

"Ми маємо справу з певною формою війни. Як би ми не реагували, нам потрібно усвідомити одне: коли ліс рубають - тріски летять. Серйозна реакція буде мати ціну у формі демократичного контролю, грошей і можливо навіть людських життів", - йдеться в статті.

Читайте такожRzeczpospolita: Війна в Україні вже набридла росіянам, тому Білорусь - нова "іграшка" для КремляДослідження RAND встановило, що Росія не зацікавлена у відкритій війні на західному фланзі. НАТО надто сильний і ресурсів на боротьбу з ним немає. Москва також розуміє, що падіння НАТО чи ЄС загрожує й її власній стабільності. Тому вона зосередилася на таємній підривній діяльності: кібератаки, отруєння тощо. Це дестабілізує НАТО і ЄС, створюючи хаос, налаштовуючи країни-учасниці одна проти одної й сіючи страх серед цивільних. Таким чином Росія намагається досягти зовнішньополітичних цілей за мінімальну ціну. Вона намагається захистити свій режим і збудувати "сферу впливу", добитися визнання як "супердержави", отримати економічну вигоду, а також запобігти розширенню НАТО і ЄС.

Росія діє в межах умовних концентричних кіл. Перше з них охоплює безпосередніх сусідів: Україну, Білорусь і країни Центральної Азії. Москва вважає їх територію своєю власністю. Друге коло - це Кавказ і Молдова, які географічно дещо віддалені. Третє - країни Балтії, а четверте - екс-країни Варшавського договору й Балкани.

Москва любить використовувати країни на зразок Білорусі в якості бази для своєї підривної діяльності. Це безпечно, можна в разі потреби заперечувати свою причетність. Тож варто чекати нових сюрпризів від таких країн.

Європа, перш за все, може відреагувати превентивними заходами: посилити безпеку на кордоні, покращити співпрацю спецслужб й підвищити захист даних й інфраструктури. По-друге, можна почати нарешті відбиватися. Але Європа з цим справляється поганенько. Країни ЄС мають різні інтереси. Економічні санкції - це одне. А тихе захоплення російських кораблів, які несподівано заходять в європейські порти для ремонту - це зовсім інше. Так можна діяти тихо, хапаючи Росію за руку без публічного приниження.

Читайте такожThe Atlantic: Білорусь законно посадила літак Ryanair, і це ще гірше"Також ми можемо пропонувати й умовні пряники. Вимоги звільнення білоруського журналіста Романа Протасевича не працюють. А ось що може спрацювати: закриття кордонів через розмиті санітарні причини задля тиску, а потім початок закулісних переговорів про зняття цих обмежень", - йдеться в статті.

"Все це суперечить тому, ким ми є, або думаємо, що є. Найважче - це визнати, що триває війна. І якою б не була наша відповідь, ми повинні бути готові заплатити за це. Наша безпека поставлена на кін", - додає нідерландська газета.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську

23 травня Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Після посадки літака Протасевича та його дівчину затримали. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту знаходиться бомба.

Проте у Швейцарії спростували це, повідомивши, що повідомлення про загрозу вибуху було відправлено вже після розвороту літака у бік Білорусі.

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Переклад: Лесь Димань