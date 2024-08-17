У Мадриді заявили, що допомога від Іспінії є "оборонними матеріалами для захисту".

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що Україна має сама визначати, як її військові використовують надану зброю в рамках оборонної допомоги.

Як пише EFE, про це вона заявила, відповідаючи на запитання під час візиту до штабу НАТО у Валенсії. Журналісти спитали у міністерки, чи відомо їй про випадки використання наданої Іспанією зброї по об'єктах на території країни-агресорки. Роблес зазначила, що не знає, що саме використовує Україна.

"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", - наголосила голова Міноборони.

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За її словами, допомога від Іспанії є "оборонними матеріалами для захисту". Вона також, що Мадрид продовжить підтримувати Київ "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".

Війна в Україні - допомога Іспанії

Як відомо, Мадрид від початку повномасштабної війни підтримує Україну. Країна надає економічну, військову та гуманітарну допомогу.

ЗСУ отримали від іспанців різні ракети, бронетранспортери, бойові танки, гаубиці та інші види озброєнь.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Вони підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка передбачає надання Україні одного мільярда євро військової допомоги цього року.

У червні Україна отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет Patriot дальнього радіусу дії.

У липні ЗМІ писали, що Іспанія розгорнула біля кордонів України найбільшу міжнародну військову місію.

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