Фіцо не братиме участі у військовому параді в Росії, але все ж полетить до Москви

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився від участі в "параді Перемоги" 9 травня. Однак політик все ж збирається полетіти до Москви, пише Dennik N.

За словами Фіцо, він не братиме участі у військовому параді в Москві. Натомість словацький прем'єр збирається покласти квіти до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни.

Також у виданні додали, що перед цим Фіцо здійснить поїздку до Мюнхена. Там він відвідає концтабір Дахау.

Відео дня

Фіцо та військовий парад у Москві

Раніше польське агентство PAP повідомляло, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо збирається летіти до Москви на 9 травня через Польщу після відмови країн Балтії пропустити його літак через свій повітряний простір.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна говорив про те, що жодна країна не може використовувати повітряний простір країн Балтії для зміцнення зв'язків з Росією в той час, коли Москва продовжує порушувати міжнародні норми, включаючи агресію проти України.

Нагадаємо, що у 2025 році в Європейському Союзі розкритикували Фіцо за те, що він вирішив поїхати на військовий парад у Москві. Зокрема, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що словацький політик "стоїть на неправильній стороні історії".

У відповідь на це прем'єр Словаччини сказав, що Каллас не має права критикувати його поїздку до РФ. Він додав, що прибув до Москви, щоб "вшанувати пам'ять понад 60 тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Словаччини".

