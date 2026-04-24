'Америка не розраховує на Європу': Гегсет зробив гучну заяву про союзників

За словами міністра, Європа та Азія більше залежать від нафти та газу з Перської затоки, ніж США.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував європейські та азійські країни за те, що вони покладаються на американські збройні сили у справі відновлення прохідності важливої Ормузької протоки після її закриття через війну з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg.

"Європа та Азія десятиліттями користувалися нашим захистом, але час безвідповідального користування чужими досягненнями минув. Америка та вільний світ заслуговують на союзників, які є спроможними та лояльними", - заявив він.

За його словами, блокада США Ормузької протоки щодня посилюється після повідомлень про те, що деякі судна обходять кораблі ВМС США в цьому регіоні.

Відео дня

Гегсет сказав, що Європа та Азія більше залежать від нафти та газу з Перської затоки, ніж США, наголосивши, що наразі існує "нова глобальна конга, що прямує до Техасу, - прекрасна картина", маючи на увазі експорт нафти з США.

"Ми не розраховуємо на Європу, але їм Ормузька протока потрібна набагато більше, ніж нам, і, можливо, їм варто менше говорити та проводити вишуканих конференцій у Європі, а краще сісти на корабель", - додав міністр.

Ормузька протока - останні новини

Раніше Axios повідомляв, що Іран нарощує кількість мін в Ормузькій протоці. За словами журналістів, нові міни в протоці можуть поглибити те, що Міжнародне енергетичне агентство вже назвало "найбільшим перебоєм у постачанні нафти в історії світового ринку".

"На початку війни, за оцінками американських чиновників, було знищено понад 90% великих іранських мінних суден та складів для зберігання мін. Але вони вважали, що збройні сили все ще мають запаси вздовж узбережжя", - зазначили в Axios.

Водночас нещодавно Китай вперше відреагував на захоплення суден в Ормузькій протоці та висунув свою вимогу. Зокрема лідер КНР Сі Цзіньпін закликав негайно відновити нормальний рух суден.

"Нормальний рух через водний шлях слід підтримувати", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: