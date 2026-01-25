У Росії заявили, що Москва докладає 'максимальних зусиль' на мирних переговорах

За словами Рябкова, Москва відстоює базові домовленості, досягнуті Путіним і Трампом під час їхньої зустрічі на Алясці.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва нібито докладає "максимальних зусиль" під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Його слова цитують російські ЗМІ.

За словами Рябкова, Москва відстоює базові домовленості, досягнуті лідерами РФ і США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня 2025 року. Він додав, що в останні дні "контакти велися майже без перерви".

"Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб в ході контактів, які в останні дні велися практично без перерви в різних форматах, була розроблена схема врегулювання, що повністю відповідає основним домовленостям президентів Росії і США, досягнутим під час їх зустрічі в Анкориджі", - сказав Рябков.

Крім того, заступник міністра закордонних справ РФ висловив упевненість у тому, що Москва налагоджує відносини з Вашингтоном. Він нагадав, що попередній раунд переговорів між делегаціями Росії і США відбувся у Вашингтоні.

Також Рябков зазначив, що Москва поки не знає, чи збираються США запросити згоду на призначення нового посла в Росії. Він підкреслив, що між країнами не було навіть попередніх обговорень цього питання.

Переговори в Абу-Дабі - важливі новини

Нагадаємо, що в Абу-Дабі 23-24 січня відбулися переговори між делегаціями України, Росії та США про врегулювання російсько-української війни.

Незабаром після завершення другого дня переговорів в Абу-Дабі президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони зосередилися на обговоренні можливих параметрів закінчення війни. За його словами, розмови були конструктивними.

Крім того, спецпосланець президента США Стів Віткофф також заявив, що тристоронні переговори в ОАЕ були дуже конструктивними. Він поділився, що переговори продовжаться вже наступного тижня. За його словами, зустріч також відбудеться в Абу-Дабі.

