Росія увійшла до першої десятки країн з високим рівнем безкарності за вбивства представників медіа.

Понад 80% вбивств журналістів у світі за останні 10 років залишилися безкарними.

Про це свідчать дані "Глобального індексу безкарності-2021" Комітету захисту журналістів (Committee to Protect Journalists – CPJ).

"Вбивства 226 журналістів з 278, які загинули за останнє десятиліття у зв'язку з корупцією, організованою злочинністю, діяльністю екстремістських груп і діями урядів у відповідь, і в 2021 році залишаються безкарними", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що Індекс у цьому році відображає незначні зміни у порівнянні з 2020 роком: Сомалі вже сьомий рік залишається найгіршою країною з погляду безкарності за вбивства журналістів.

Далі у першій десятці країн Глобального індексу безкарності - Сирія, Ірак та Південний Судан, Афганістан, Мексика, Філіппіни, Бразилія, Пакистан та Росія.

У 81% всіх випадків в Індексі CPJ зафіксував повну безкарність.

"В усьому світі у 2020 році щонайменше 22 журналісти були вбиті з метою помсти за їхню роботу, що більш ніж удвічі більше, ніж у 2019 році. 2021 року кількість вбивств близька до торішнього…", - сказано у звіті.

Довідка УНІАН. Комітет захисту журналістів (CPJ) - міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка займається захистом прав журналістів. Організація займається збором інформації про репресії та вбивства журналістів по всьому світу.

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Автор: Ганна Бредіхіна