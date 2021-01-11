На ранніх стадіях жінкам запропонували не відкладати роботу по дому, оскільки це допоможе їм підтримувати здорову вагу.

Уряд міста Сеул порадив вагітним жінкам забезпечити чоловіків чистим одягом і достатньою кількістю їжі, поки вони знаходяться в пологовому будинку.

Читайте такожВ Іспанії на продаж виставили "найстрашнішу в світі квартиру" (фото)Рекомендації опубліковані на державному веб-сайті, пише The Guardian.

На ранніх стадіях жінкам запропонували не відкладати роботу по дому, оскільки це допоможе їм підтримувати здорову вагу.

«Повісьте одяг, який ви носили до вагітності, в місці, де його легко побачити, оскільки це буде мотивувати вас тримати свою вагу під контролем», - йдеться в повідомленні.

Перед пологами жінкам слід очистити холодильник від несвіжих продуктів і приготувати їжу, яку їхні чоловіки, «які не звикли готувати», можуть просто нагріти. Вони також повинні залишити достатньо змінного одягу для своїх чоловіків і дітей.

«І купіть пов'язку для волосся, щоб не виглядати розпатланою після народження дитини», - відзначають в рекомендаціях.

За повідомленням Korea Herald, правила були опубліковані в інтернеті міським інформаційним центром по вагітності та пологах.

Як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, після критики в інтернеті рекомендації видалили. Влада міста заявила, що скопіювала поради з веб-сайту Міністерства охорони здоров'я.

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Автор: Людмила Жерновська