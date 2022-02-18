Водночас в Німеччині вивчають запит України щодо подальшої допомоги у галузі безпеки.

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання зброї Україні могло б поставити під загрозу переговори у "нормандському форматі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бербок сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Спочатку київський міський голова Віталій Кличко, який бере участь у конференції, подякував Німеччині та США за допомогу, без якої, як сказав Кличко, Україна "не зможе вижити". При цьому, мер Києва наголосив, що Україна зараз потребує оборонного озброєння. Він подякував Німеччині за фінансову допомогу, яка спрямовувалася на відновлення інфраструктури та проведення реформ в Україні. "Ми готові воювати. Ми готові захищати наші родини, міста, громадян, але ми потребуємо підтримки. Дякую вам за 5 тисяч шоломів, але цього не достатньо. Ми не можемо захищати нашу країну лише з цим", - сказав Кличко.

Також він запитав в Анналени Бербок і Ентоні Блінкена, чи не забули усі про Будапештський меморандум.

Своєю чергою, Бербок сказала, що рішення не постачати зброю Україні було нелегким для Німеччини.

"Але якщо ми ставимо під загрозу шляхом ухвалення таких кроків, що "норманський формат" більше не працюватиме, на мою думку, це буде дуже велика загроза безпеці для кожного громадянина в Україні, особливо через ситуацію на лінії зіткнення в районах сепаратистів (російських бойовиків - УНІАН). Для кожного громадянина там вирішальне значення має те, що ми повертаємося за стіл переговорів для обговорення Мінська", - наголосив Бербок.

Водночас, за її словами, Німеччина вивчає кожен запит України.

"Тому що ми виступаємо пліч-о-пліч з вами і вашими громадянами. Саме тому, коли ви попрохали шоломи, ми з'ясовували як багато шоломів ми можемо поставити. Я перепрошую, що це було лише 5 тисяч. Ми тепер маємо новий список. Ми вивчаємо новий список, що ми маємо, що ми можемо зробити, і я вважаю, що це дуже добре, що ми маємо відвертий і відкритий обмін думками про ці речі", - сказала Бербок.

Також вона сказала, що потрібно запобігти дестабілізації ситуації із середини України.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово просила ФРН надати їй зброю.

Однак глава МЗС Бербок та канцлер Олаф Шольц заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

19 січня Україна зверталась до Міністерства оборони ФРН з проханням надати 100 тис. шоломів та бронежилетів для добровольців, а також військові кораблі й зенітні комплекси. Берлін тоді погодився передати Києву 5,3 млн євро на польовий госпіталь та 5 тис. шоломів.

На початку лютого українське посольство в ФРН знову звернулось до німецького уряду з проханням щодо постачання зброї.

За даними видання Süddeutsche Zeitung, Україна просить надати їй зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження, боєприпаси тощо.

Також, як заявляв міністр оборони Олексій Резніков, Німеччина блокує придбання Україною летальної зброї через агентство NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання), й Україна просить припинити ці дії.

Кулеба повідомив про намір продовжувати переконувати Німеччину надати згоду на постачання в Україну військової допомоги.

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