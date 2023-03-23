Засновник організації розповів про подальші плани найманців з приводу України.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував, чи продовжать його найманці воювати на території України на тлі чуток про те, що наступ "вагнерівців" під Бахмутом (Донецька область) згасає.

Зокрема, колишній кухар Путіна розкритикував статтю журналістів Bloomerg. У ній повідомлялося, що Росія готується згорнути операції ПВК в Україні на тлі скорочення поставок боєприпасів з боку Міноборони РФ. Його відповідь опублікувала прес-служба.

"Я не знаю, що повідомляє Bloomberg, але, мабуть, вони знають краще, ніж я сам, що ми будемо робити далі. Поки ми потрібні своїй країні, ми воюємо на території України", - заявив Пригожин.

Найманці ПВК "Вагнер" виснажені під Бахмутом

Нагадаємо, що у січні 2023 року журналісти Bloomberg опублікували масштабну статтю про те, що війська РФ фактично виснажені під Бахмутом. Тоді ЗМІ писали, що росіяни зазнали на цьому напрямку величезних втрат, які можуть обернутися тактичним успіхом для ЗСУ.

Також у лютому у Bloomberg вийшов матеріал про те, що вже навесні ЗСУ можуть отримати нові можливості для деокупації Криму на тлі порушення військових поставок ЗС РФ.

Буквально сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що найманці ПВК "Вагнер", які є рушійною силою військ РФ під Бахмутом, сильно виснажені. Раніше подібний сценарій подій вже розгортався під Києвом, Харковом та на інших територіях, які деокупували українські війська.

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