Принц Гаррі вперше повернеться у Велику Британію після відмови від королівських обов’язків. Він прилетить на похорон свого дідуся

Вчора, 9 квітня, стало відомо про смерть чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа, якому було 99 років. Члени королівської сім'ї публічно висловили свої співчуття. Крім того, у Британії оголосили 30-денний траур.

Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі також висловили свої співчуття через смерть герцога Единбурзького. На сайті свого фонду Archwell подружжя опублікувало повідомлення.

"Його Королівська Високість герцог Единбурзький. 1921-2021. Дякуємо за службу. Нам буде вас дуже не вистачати", – написали Меган і Гаррі.

Нагадаємо, що герцоги Сассекські зараз проживають в США і знаходиться у сварці з родичами принца Гаррі після скандального інтерв'ю.

Повідомляється, що принц Гаррі вперше за рік повернеться на батьківщину, щоб бути з родиною під час церемонії поховання свого діда. А ось Меган Маркл через другу вагітність, скоріше за все, може залишитися в США і пропустити церемонію прощання, пише Dailymail.

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Востаннє принц Гаррі і Меган Маркл були у Великобританії в березні 2020-го року, коли склали з себе офіційні повноваження.

Зараз Меган вагітна другою дитиною і повинна народити на початку літа, тому, ймовірно, відпустить одного чоловіка за океан. І хоча пара поки не коментувала свої плани, джерело, близьке до сім'ї, сказало, що Гаррі готовий підтримати сім'ю.

"Гаррі зробить все можливе, щоб повернутися до Великобританії і залишитися зі своєю родиною. Йому не потрібно нічого більше, крім як бути поруч зі своєю сім'єю, і особливо зі своєю бабусею, в цей жахливий час", - говориться в повідомленні.

Хоча невідомо, який саме прийом він отримає після незвичайного інтерв'ю та поведінки за останній рік.

Смерть принца Філіпа - герцога Единбурзького, чоловіка королеви Єлизавети ІІ

Нагадаємо, що про смерть принца Філіпа стало відомо 9 квітня. Він не дожив трохи більш як два місяці до свого сотого ювілею, а останнім часом багато хворів і провів місяць у лікарні.

Церемонії прощання з принцом не буде – на похоронах будуть присутні лише найближчі люди. Його поховають у Віндзорі.

Як повідомляє видання News Chain, титул померлого принца Філіпа буде переданий принцу Едварду - його наймолодшому сину, але лише після смерті королеви Єлизавети ІІ. Коли Едвард одружився у 1999 року, у Букінгемському палаці заявили, що королівська родина домовилась, щоб Едуард став герцогом Единбурзьким свого часу, але він отримає титул лише після смерті королеви та принца Філіпа.

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Автор: Вікторія Гордієнко