Білоруських журналістів переслідують і кидають за ґрати лише за те, що вони намагаються перевірити факти.

В середині серпня Лукашенко був на межі, коли десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська, вимагаючи відставки чоловіка, кого називають "останнім диктатором Європи". Білоруси вимагали проведення вільних виборів замість тих фальшивих, які були проведені на початку останнього літнього місяця.

65-річний Лукашенко тримається за владу в Білорусі вже 26 років, зайнявши посаду президента невдовзі після того, як країна стала незалежною після розпаду СРСР. Але минуле літо, як пише Newsweek, стало моментом, коли його режим зіштовхнувся з найбільш серйозним за весь час викликом. Продемократична опозиція згуртувалася навколо Світлани Тихановської, яка замінила свого чоловіка Сергія. Його ж кинули за ґрати за 10 тижнів до початку білоруських виборів.

Читайте такожЛукашенко хотів створити трудові табори для протестувальників – ЗМІ (відео)З учасниками протестів жорстоко розправлялися на вулицях і у в'язницях. А служби безпеки невтомно переслідували кожного, на кого впала бодай найменша підозра в участі в заворушеннях. Завдяки підтримці Кремля, який допускав відправку російських військ, Лукашенко пережив найгірші масові акції білорусів.

Ще більше арештів, ще більше погроз, ще більше випадків зараження коронавірусом і холодна зимова погода позбавила вуличний рух імпульсу. Опозиція вже не наповнює вулиці Мінська десятками тисяч людей. Але дії продовжуються в житлових районах. 17 січня незалежна агенція новин BelaPAN повідомила про щонайменше 30 маршів й мітингів по всій Білорусі.

BelaPAN й інші недержавні ЗМІ - "рятувальне коло" для опозиції, життєво важливий канал, завдяки якому можна почути й побачити її подальшу діяльність. Журналісти й правозахисники сказали Newsweek, що саме тому незалежні ЗМІ в Білорусі стали головною мішенню для Лукашенка останнім часом.

"Довіра до незалежної преси в Білорусі в цілому надзвичайно зросла в 2020 році. Це сталося завдяки висвітленню пандемії COVID-19, яке відрізнялося від державного підходу, а також подальшому висвітленню виборів. Гадаю, уряд намагається знищити джерела і бренди, яким довіряють, щоб далі можна було маніпулювати контентом в соціальних мережах, поширюючи фейки, плітки, створюючи "мутну" ситуацію, в якій не відомо, кому можна вірити", - сказала Марія Садовська-Комлач з Free Press Unlimited.

Вона додала, що в Білорусі продовжуються арешти журналістів. Раніше їх хапали, коли вони вели трансляції подій.

Читайте такожТихановська попросила ОБСЄ допомогти їй повернутися до Білорусі, нагадавши про затримання Навального"Раніше, якщо триває протест, а ви стоїте з камерою, то цю камеру могли розбити і так далі. Але тепер все зайшло далі, гадаю, десь з листопада. Тепер журналістів переслідують за звичайну перевірку фактів", - розповіла Садовська-Комлач.

З листопада щонайменше 9 кримінальних проваджень було порушено проти журналістів. Про це свідчать дані "Рептортерів без кордонів" й "Білоруської асоціації журналістів". Серед них Андрій Аляксандров, репортер BelaPAN, який допомагав збирати кошти для підтримки ув'язнених учасників протестів і їхніх сімей.

Його колега з BelaPAN Тетяна Бублікова була в редакції у Мінську, коли туди увірвалися агенти служб безпеки. Це сталося 14 січня. Рейд пройшов у рамках розслідування проти Аляксандрова. В Бублікову забрала швидка, тому що в неї підскочив кров'яний тиск. Один з озброєних агентів супроводив її до лікарні і намагався не допустити, щоб вона за допомогою телефону написала про інцидент в редакції. Але Бублікова змогла записати й опублікувати відео-заяви, ховаючись від агента.

За її словами, робота редакції була майже повністю паралізована. Співробітники, яких не арештували в той день, тепер бояться за свою безпеку й кар'єру.

"Ми всі втомилися боятися. Боятися втратити роботу, боятися арештів, допитів в КДБ й прослуховувань. Ми втомилися від атмосфери страху й недовіри. Ми хочемо просто жити, дихати вільно, бути відкритими й чесними з іншими, а не боятися за рідних", - сказала Бублікова.

Білоруських журналістів хапали під час придушення перших протестів. У них стріляли, їх били і висували звинувачення проти них на рівні з іншими демонстрантами. Режим атакує журналістів, намагаючись тим самим ослабити продемократичний рух.

Читайте такожУкраїна не приєдналася до третього пакету санкцій Євросоюзу проти Білорусі"Неупереджена журналістика допомагає людям ухвалювати рішення й продовжувати протестувати. Наші репортажі нейтралізували вплив брехні державних ЗМІ. Наприклад, державна преса стверджує, що опозиційні мітинги зібрали менше 20 тисяч людей. Але ми опублікували відео-репортажі, на яких видно, що людей було значно більше", - пояснила Бублікова.

Вона додала, що лише завдяки незалежним репортажам люди дізналися про те, як поліція вбила Олександра Тарайковського, хоча він був неозброєний і підняв руки догори. Лише завдяки незалежним ЗМІ білоруси дізнаються про звірства і тортури, до яких вдається міліція.

Протести в Білорусі зараз дещо вщухли. Але обидві сторони очікують пожвавлення активності з початком весни. Політичні заворушення і економічна криза - це гірке поєднання. Вже зараз є певні ознаки відновлення активності. Цього тижня білоруська міліція арештувала більше 100 людей під час протестів у Мінську.

"Гадаю, тиск на недержавні ЗМІ буде посилюватися на тлі пожвавлення протестів й з наближенням кінця правління Лукашенка. Я не знаю, що саме може статися. Але очевидно, що Лукашенко піде на все, щоб лишитися при владі. Він готовий йти до кінця", - сказала Бублікова.

Вибори і протести в Білорусі: що відбувається

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань