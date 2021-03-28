Зараз під дію закону про держзахист потрапляють судді, посадові особи правоохоронних і контролюючих органів, співробітники органів держохорони та їх близькі.

У Білорусі державним журналістам, силовикам і "всім тим, хто представляє інтереси країни і людей" можуть надати охоронців.

Читайте такожУ Мінську проходять затримання: силовики "пов'язаність язали" журналістів й одного опозиційного політикаПро це заявив заступник держсекретаря Радбезу Олександр Рахманов, пише TUT.BY.

У проектній редакції внесення змін до Закону "Про державний захист" передбачені різні заходи - "від фізичного захисту і аж навіть до легендування їх даних" і, при необхідності, зміні зовнішності, заявив Рахманов.

Відзначається, що зараз під дію закону про держзахист потрапляють судді, посадові особи правоохоронних і контролюючих органів, співробітники органів держохорони та їх близькі.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня минулого року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

27 березня в Мінську було оголошено мітинг біля площі Бангалор. Очікувалося, що він стане першим масовим протестом проти режиму Олександра Лукашенка у 2021 році. На вулицях столиці від ранку були колони військової техніки та омонівці.

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Автор: Людмила Жерновська