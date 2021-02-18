Вуличні протести не змусять відмовитися від влади автократа, який розв'язав війну, щоб підняти свій рейтинг, але деякі ознаки говорять про повільне наближення кінця російського режиму.

У минулому столітті було лише два моменти, коли руйнівний маятник зносив політичний режим в Росії. В 1917 році більшовицький переворот покінчив з хиткою монархією. А потім в 1991 році невдалий переворот, організований "яструбами" серед марксистів-леніністів проти реформатора Михайла Горбачова, пришвидшив розпад СРСР.

Читайте такожAtlantic Council: Путін-отруйник - влучне прізвисько, і Україна знає про це краще всіхЧи хвиля протестів, яка охопила Росію впродовж останніх тижнів, зможе знести режим Володимира Путіна? Про це на сторінках Globe and Mail пише професор міжнародних справ Університету Нью-Скул в Нью-Йорку Ніна Хрущова. На її думку, це навряд чи станеться. Вона зауважує, що на відміну від протестів у 2011-2012 роках, які охопили Росію після третьої інавгурації Путіна, нинішній рух має харизматичного й симпатичного лідера.

Олексій Навальний був не лише невтомним антикорупційним активістом впродовж останніх років. Він повернувся з Німеччини, де він лікувався після невдалої спроби Кремля вбити його за допомогою отрути "Новачок", щоб продовжити протистояння проти режиму Путіна. Але на відміну від сутінкових періодів царизму і СРСР, нинішній режим в Кремлі не хиткий.

"Путін витратив останнє десятиліття на консолідацію поліцейської держави і готовий використати всі можливі інструменти, щоб зберегти владу. Лідера, який вторгся в Україну і незаконно анексував Крим в 2014 році лише для того, щоб покращити свій рейтинг, і який торік проштовхнув поправки до конституції, щоб лишитися президентом до смерті, не можна змусити відмовитись від влади за допомогою протестів по вихідних", - йдеться в статті.

Однак, у тому, як Путін переслідує Навального, його соратників і прихильників, є дещо особливо надмірне й навіть нераціональне. Поліція вже затримала тисячі людей включно з журналістами, вдаючись до жорстокості. Уряд заблокував соціальні мережі, тому що вони нібито розпалюють заворушення.

Читайте такожReuters: В опозиції Росії почався розкол через "націоналізм" НавальногоТим часом, підконтрольні Кремлю телеканали нескінченно вихваляють Путіна, а також з усіх сил стараються дискредитувати протести. Уряд створив незручності для громадян, закривши центр Москви й зупинивши весь транспорт, який туди прямував. Але при цьому влада намагається всіх переконати, що в цьому винен Навальний. Уряд же хоче, щоб "мирні перехожі" могли ходити по магазинах у вихідні. А от учасники протестів, які "порушують закон", ніби "терористи", добивається зриву "нормального" життя.

За логікою Кремля, коли іноземні лідери, журналісти й дипломати висловлюють підтримку опозиції, вони тим самим доводять, що Навальний - це поплічник глобальної змови, націленої дестабілізувати Росію. МЗС РФ навіть нещодавно вислало трьох європейських дипломатів за нібито участь у протестах на підтримку Навального.

Кремль ставиться до самого опозиціонера, як до ворога держави. Суд над Навальним нагадував сталінські показові судилища 1930-х років. Відмінність була лише одна: Навальний не капітулював перед диктатором і не зізнався у всіх своїх "злочинах". Під час слухання Навальний критикував беззаконня в Росії й називав свій вирок нелегітимним.

Більше того, Навальний нещодавно опублікував відео, в якому звинувачував Путіна у використанні награбованого багатства, щоб збудувати палац на узбережжі Чорного моря за мільярди доларів. Росіян не дивує, що їхній лідер корумпований. Але Навальний постійно вказує на масштаби багатства, яке здобувається за допомогою корупції. Таким чином, атаки опозиціонера напряму підривають Путіна. З цієї точки зору, Навальний - не аналог троцькістів, яких переслідував Сталін, він - сам Троцький. А отже його потрібно "зачистити".

Читайте такожThe Economist: ЄС доведеться зняти "рожеві окуляри" й побачити реальну РосіюСтрах Путіна - це можливість того, що вже почався дуже повільний двірцевий переворот. Після анексії Криму західні санкції продовжують душити російську економіку, посилюючи невдоволення серед політичних еліт країни, які втратили доступ до своїх рахунків у швейцарських банках і елітних вілл в Італії.

"Тепер, цілком можливо, вони прагнуть повалити Путіна, так як Микиту Хрущова в 1964 році. А приниженого Путіна буде легше усунути, ніж популярного. Поява містиків й проповідників, які обіцяють чіткі відповіді, лише доводить, що окостенілий режим в Росії починає знищувати сам себе", - йдеться в статті.

Самопроголошений святий Григорій Распутін допоміг зруйнувати гнилу імперську монархію. В 1980-х, коли радянська імперія потребувала реформ, телевізійні психіатри були на підйомі. Сьогодні політичні шамани всіх мастей: від комуністів до націоналістів, - стають впливовими. Вони віщують неминучу смерть Путіна, попереджають про західний або китайський переворот, пліткують, що Навальний - нібито насправді проект російських спецслужб, який вийшов з-під контролю.

Разом з тим, реакція Кремля на протести показали, що Путін і держава - це одне і те ж. Це робить його повалення особливо тяжким завданням, принаймні поки що.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Переклад: Лесь Димань