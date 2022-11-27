У серпні 2021 року диктатор розглядав військовий конфлікт з Японією.

Повномасштабна війна, спровокована Росією була неминучою через маніакальне бажання російського диктатора Володимира Путіна. Втім, жертвою РФ могла стати не тільки Україна, адже Кремль цілком серйозно готувався до військового конфлікту з Японією.

У розпорядженні американського видання Newsweek опинився лист від 17 березня, написаний особою, яка співпрацює з ФСБ, адресований російському правозахиснику та журналісту Володимиру Осєчкіну.

Агент ФСБ під псевдонімом "Вітер змін", написав: "Впевненість у тому, що країни (Росія та Японія - УНІАН) увійдуть до стадії гострого протистояння й навіть війни, була високою. Чому для війни в підсумку була обрана Україна – сценарій особливо не змінився...".

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Видання пише, що перед початком конфлікту з Японією у гру мали вступити пропагандисти. Їхня роль полягала у розпалюванні ненависті росіян до японців, створюючи останнім імідж "нацистів" і "фашистів". Цю тактику, зрештою, використали щодо українців.

Росія навіть почала готувати суспільство до війни з Японією. У серпні 2021 року ФСБ розсекретило інформацію про те, що під час Другої світової війни японські спецслужби мали катувати громадян СРСР. Спочатку ця новина була малопомітною в інформаційному просторі, але за лічені дні пропаганда почала розганяти цю тему. Восени про японців забули.

Москва раптом передумала воювати з Японією й зупинилася на Україні. Причини зміни позицій невідомі.

"Вітер змін" назвав точні позиції російських вертольотів, які чекали сигналу для атаки на Японію. За його словами, "війна була неминучою для Росії через маніакальне бажання війни з боку керівництва".

З ким Путін ще хотів воювати

Інформація про те, що Путін планував вторгнення не тільки в Україну, поширюється вже не вперше. Втім, багато джерел та експертів схилялися до думки, що диктатор планував окупувати країни Прибалтики.

За даними історика Володимира Солов'я, на рубежі 2019-2020 років багатьом в РФ стало зрозуміло, що диктатор Володимир Путін готує велику військову кампанію. Втім, під ударом повинні були опинитися країни Прибалтики. Там він планував гібридну військову операцію з найвищим рівнем ефективності. Однак Путін зупинився на Україні, хоча й пошкодував про це у березні цього року.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни хочуть "денацифікувати" ще шість країн. На його думку, Путін атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної "військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації".

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