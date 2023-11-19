Як наголошує американський президент, Путін і ХАМАС прагнуть стерти з карти світу сусідні демократії – Україну та Ізраїль.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поставив в один ряд цілі війни президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України та терористів ХАМАС у війні проти Ізраїля. Про це Байден написав у своїй статті для видання The Washington Post.

Президент США вважає, що російський диктатор Володимир Путін і терористи ХАМАС мають однакову мету, бо воюють заради того, аби стерти з карти світу сусідні демократії – Україну та Ізраїль.

"Путін і ХАМАС одночасно сподіваються зруйнувати більш ширшу регіональну стабільність і інтеграцію та скористатися перевагою від подальшого безладу. Америка не може і не дозволить цьому статися. Це в інтересах нашої національної безпеки – і для блага усього світу", – наголосив Байден.

Відео дня

Американський лідер запевняє, що Сполучені Штати об'єднають союзників і партнерів для протидії агресорам і з тією метою, аби добитися поступу на шляху до більш світлого і мирного майбутнього. Він переконує, що якщо США відійдуть від поточних викликів сьогодення, то небезпека конфліктів може розповсюдитись, а витрати для їх урегулювання лише зростатимуть.

"Це переконання – основа для мого підходу з надання підтримки народу України, оскільки українці продовжують захищати свою свободу від жорстокої війни Путіна", – наголосив Байден.

Також президент США згадав про досвід двох світових воєн минулого століття, що "коли агресія у Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі".

"Це напряму залучає Америку. Саме через це наша відданість Україні сьогодні – це інвестиція в нашу власну безпеку. Це унеможливлює ширший конфлікт завтра", – наголошує Байден.

"Ми утримуємо американські війська подалі від війни шляхом підтримки мужніх українців, які обороняють свою свободу і рідну землю. Ми даємо їм зброю і економічну підтримку для зупинки прагнень Путіна до завоювання, поки конфлікт не розповсюдився ширше", – відзначив Байден.

Підтримка України з боку США

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у США розпочався новий фінансовий рік, але Конгрес не зміг вчасно ухвалити бюджет країни, оскільки на тлі фактичного старту президентських передвиборчих перегонів внутрішньополітична криза стала гострішою – деякі республіканці активно вимагають, щоб влада Штатів різко зменшила допомогу Україні.

Водночас 20 жовтня президент США Джо Байден офіційно попросив американський Конгрес про узгодження додаткового фінансування з метою надання підтримки союзникам і партнерам – Україні, Ізраїлю, Тайваню – на загальну суму 106 мільярдів доларів. Найбільша частка фінансування – 61,4 мільярда доларів – передбачена саме для України: на військове обладнання для нашої країни, надання економічної допомоги та допомоги у сфері безпеки.

Наразі ця пропозиція не знайшла підтримки у Палаті представників США, де республіканці запропонували окремо розглядати допомогу для Ізраїлю і України, і навіть встигли проголосувати за окремий законопроект з допомогою виключно для Ізраїлю, що не отримало підтримки Білого дому.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що брак фінансування з боку США вже вплинув на здатність України захистити себе від вторгнення Росії. Він закликав Конгрес США якомога швидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: