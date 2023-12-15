Видання зазначає, що на шляху України щодо вступу в ЄС ще багато етапів, кожен з яких може звести нанівець ці шанси.

Президент України Володимир Зеленський здобув дипломатичну перемогу після того, як ЄС схвалив початок переговорів про вступ України. Але Володимир Путін сповнений рішучості зробити все можливе, щоб перешкодити Україні досягти цієї мети, йдеться в аналітичній статті Sky News.

"Це величезний момент для України. В українців тепер є шанс досягти мети, яку вони собі поставили майже десять років тому, коли повстали, щоб повалити російське панування. І це дає їм ще більше можливостей для боротьби", - пише Sky News.

Але саме в той день, коли лідери ЄС зустрічалися в Брюсселі, в Москві президент РФ Володимир Путін виступав на прес-конференції, де ще раз підкреслив: його війна спрямована на знищення України як держав.

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"Якщо він здобуде перемогу, сьогоднішня дипломатична перемога президента Зеленського не матиме значення; Україна не стане членом ЄС", - наголошується в статті.

І ризики цього значні, зазначає Sky News, оскільки Україна відчуває труднощі з підтримкою від союзників.

"Незважаючи на всі поставлені Заходом танки, західну підготовку і західну стратегію, контрнаступ України закінчився невдачею, що викликає серйозні сумніви щодо того, що станеться далі. Росія винесла уроки зі своїх помилок і озброюється союзниками-автократами швидше, ніж Україна – Заходом. І час на боці Путіна", - наголошується в статті.

При цьому на шляху України щодо вступу в ЄС ще багато етапів, кожен з яких може звести нанівець ці шанси.

"Але не помиляйтеся. Це велика справа для України - ще один важливий крок на Захід і в сторону від Росії. І не помиляйтеся також щодо рішучості Володимира Путіна зробити все можливе, щоб перешкодити цьому", - підкреслює Sky News.

Вступ України до ЄС - що відомо

У четвер, 14 грудня, Європейська Рада дозволила розпочати переговори про вступ України до ЄС. При цьому рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ прийнято без участі угорського прем'єра Віктора Орбана, що спричинило уникнення вето.

Організаційні рамки переговорів про вступ України до Європейського Союзу остаточно схвалять після втілення всіх семи рекомендацій Єврокомісії з реформування країни і боротьби з корупцією.

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