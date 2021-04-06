Іграшковий орел, який рятує Гендальфа, більше схожий на чайку, яка напилася авіаційного палива, можливо, тому вона так і літає.

Російськомовні фани Джона Толкієна кинулися на YouTube, щоб подивитися щойно віднайдену радянську версію "Володаря перснів". Низькобюджетне кіно, яке показували в 1991 році перед самим розпадом СРСР було завантажене на платформу російским "5 каналом".

Власне, телеканал став спадкоємцем "Ленинград ТВ", який і зняв радянську версію "Володаря перснів". Як пише BBC, перший епізод фільму зібрав півмільйона переглядів на YouTube. "Хранителі" засновані на першій книзі з трилогії Толкієна під назвою "Братерство персня".

"І хоч шанувальники книги можуть впізнати сюжет і персонажів, це дивне психоделічне радянське переосмислення дуже відрізняється від епічної кіно-версії Пітера Джексона, яка вийшла десятиліття тому", - пише BBC.

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Назарова розповіла, що була ще студенткою й збирала речі перед поїздкою до рідних в Москву, коли хтось на кухні навпроти її кімнати перемкнув канал на телевізорі. Зазвучала музика, типова для тогочасного ленінградського рок-клубу. Тож вона пішла глянути, що там.

"Після того ця телевізійна версія, здається, зникла. Хтось говорив, що вона й не існувала ніколи. Але ось вона на YouTube", - сказала Назарова.

Відповідаючи на питання про реакцію на радянського "Володаря перснів", вона сказала, що, як і всі її друзі, відчувала "шок і жаль".

"Це справді був сміх крізь сльози. Насправді він показував більше занепад СРСР, ніж якісь мандри в Середзем'ї", - розповіла вона.

Назарова порадила шанувальникам Толкієна не чекати видовища від радянської кіно-версії "Володаря перснів". Бюджет, вочевидь, був нульовим. І цілком можливо, що хоча б частина людей, які знімали цей фільм, робили це задарма або навіть платили за все самі, аби тільки зняти його.

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На спецефекти в радянському "Володарі перснів" справді "боляче дивитися". Комп'ютерна графіка тільки дійшла до "Ленинград ТВ". І ніхто не знав, як її професійно використовувати. За словами Назарової, "Хранителі" багато можуть розповісти про СРСР тих часів. Точніше, не так сам фільм, як те, як його зробили.

"Абсурдні костюми, фільм, позбавлений режисури чи монтажу, жахливий грим і гра - все це кричить про країну, яка занепадає. Хвала небесам, все це вже в минулому! Цей фільм потрібно зберегти лише як засвідчення епохи, в яку він був створений", - пояснила вона.

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"Люди в ті часи ходили по півроку без зарплати і не знали, як прогодувати своїх дітей. Пам'ятаючи про все це, можна проявити трохи милосердя до людей, які це зняли, й похвалити їх хоча б за спробу. Навряд чи за таких обставин хтось би зміг краще", - вважає вона.

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Переклад: Лесь Димань