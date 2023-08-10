Неонацистом виявився співробітник апарату Уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Він пов'язаний з незаконною депортацією українських дітей до РФ.

Російський чиновник Олексій Петров, який бере участь у незаконній депортації українських дітей до Росії, пов'язаний з рухами прихильників переваги білої раси та неонацистів.

Розміщені ним матеріали інтернеті в період з 2011 по 2014 рік, залишалися в його акаунті в соціальній мережі до кінця липня цього року. Після поставлених питань він видалив кілька відео, відписався від двох ультраправих онлайн-груп і закрив публічний доступ до одного зі своїх акаунтів. Про це пише Reuters.

27-річний Петров - радник Апарату Уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Відео дня

Reuters виявив, що коли Петрову було від 16 до 19 років, він розмістив щонайменше три поста в соціальних мережах, що містять відео, зображення або публікації ультраправої організації, створеної в Росії, яка пропагує верховенство білої раси, а також три зображення та гасла, пов'язані з неонацизмом.

Псевдонім Петрова в Skype містить назву організації прихильників переваги білої раси "Вотанюгенд", а його нікнейм в Instagram містить закодоване відсилання до Адольфа Гітлера, широко використовуване в ультраправих колах.

Станом на 31 липня цього року він не міняв свій логін у Skype. Його обліковий запис в Instagram була відключений, але агентство Reuters змогло розпізнати дескриптор, оскільки Петров пов'язав його зі свого облікового запису в російській соцмережі "ВКонтакте". Він видалив це посилання в той же день, коли Reuters направив питання про його діяльність в Інтернеті його роботодавцю.

Приватна розвідувальна служба Molfar, що базується в Лондоні, публічно розкрила в звіті від 3 січня 2023 року про вивезення Росією дітей з України, що нікнейм Петрова в Skype - wotan_jugend8989.

Петров заперечує зв'язок з неонацизмом

Сам російський чиновник заперечує свій зв'язок з неонацизмом. У заяві, відповідаючи на питання Reuters, Петров сказав: "Однозначно, у мене ніколи не було і немає ніяких зв'язків з неонацистськими організаціями. Я ніколи не був членом і не мав акаунтів у соціальних мережах, пов'язаних з нацистськими організаціями".

Він сказав, що не може згадати, що репостив багато років тому, і з тих пір групи в соціальних мережах могли змінити свої назви, діяльність і орієнтацію.

Неонацистські символи в акаунтах Петрова

Reuters зміг пов'язати обліковий запис Skype wotan_jugend8989 із Петровим, оскільки він використовував відповідну електронну адресу для його налаштування. Reuters також виявив близько десятка інтернет-форумів - від футбольних фанатів до автолюбителів - до яких Петров приєднався, використовуючи варіації "wotan_jugend8989" в якості псевдоніму. Крім того, в 2013 і 2014 роках Петров у соціальній мережі "ВКонтакте" публікував відеоролики "Вотанюгенд", а також ділився анонсом фестивалю "Вотанюгенд".

Аккаунт Петрова в Instagram мав логін fanat1k8814. Цифри 88 зазвичай використовуються неонацистами, оскільки "H"- для "Heil" і "Hitler" - є восьмою літерою в алфавіті. Число 14 в ультраправих колах асоціюється з "Чотирнадцятьма словами" - слоганом, придуманим Девідом Лейном, членом американської групи прихильників переваги білої раси "Орден". Слоган відноситься до захисту чистоти білої раси.

Російський чиновник в 2013 році опублікував у своєму акаунті ВКонтакте такий коментар: "Римський салют, від серця до сонця". Ця фраза використовується серед неонацистів для опису привітання в нацистському стилі.

Петров також опублікував у своєму акаунті "ВКонтакте" 16 вересня 2012 року фотографію, на якій зображена футболка з варіацією кельтського хреста. За даними Fare Network, групи громадянського суспільства, яка займається моніторингом екстремізму у футболі, цей символ асоціюється з неонацистами. На цьому ж знімку зображена бейсболка з цифрами "88" спереду.

Петров відписався від більш ніж 150 груп "ВКонтакте" після того, як агентство Reuters відправило свої питання про список груп, на які він підписаний. Одна з них під назвою "Stay White" позиціонує себе як групу слов'ян, охочих відродити "Велику Росію".

Причетність Петрова до викрадення дітей з України

У рішенні Європейського Союзу від 16 грудня 2022 року про введення санкцій щодо Петрова йдеться, що він "причетний до незаконного перевезення українських дітей до Росії та їх усиновлення російськими сім'ями".

Петров не відповів на питання агентства Reuters про санкції. У своїх заявах він говорив, що нібито допомагає нужденним дітям. Коли 5 квітня цього року Росія виступила з доповіддю в Раді Безпеки ООН, щоб спростувати звинувачення щодо її поводження з українськими дітьми, Петров був серед виступаючих.

Ордер МКС на арешт Путіна і Львової-Бєлової

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Львової-Бєлової разом з президентом Росії Володимиром Путіним за звинуваченням у скоєнні воєнного злочину, пов'язаного з примусовою депортацією сотень дітей з України до Росії.

Львова-Бєлова заперечувала вчинення будь-якого воєнного злочину. Вона сказала, що "вразливі діти" були доставлені в Росію, нібито щоб укрити їх від насильства і захистити їх від керівництва України, яке вона назвала "фашистами", які дозволили "вірусу нацизму" повернутися.

Пізніше Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно визнала ордер на арешт Путіна і Львової-Бєлової. Прийняття цієї резолюції розширює коло країн де вони офіційно вважаються підозрюваним у військових злочинах.

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