У Кремлі заявили, що ядерні навчання РФ і Білорусі є сигналом для НАТО

Відповідну заяву зробив речник Путіна Пєсков.

У Кремлі вважають, що спільні ядерні навчання Росії та Білорусі, що тривають 19-21 травня, є сигналом для Європи і НАТО. Відповідну заяву речника Дмитра Пєскова цитують російські медіа.

На запитання журналіста, чи є спільні ядерні навчання Росії і Білорусі сигналом для Європи та НАТО, Пєсков відповів ствердно.

"Будь-які навчання є частиною військового будівництва, і будь-які навчання є сигналом", - зазначив прессекретар Кремля.

Ядерні навчання РФ і Білорусі

Як повідомляв раніше УНІАН, 19 травня Росія заявила про початок ядерних навчань "в умовах загрози агресії". За даними Міноборони РФ, в них беруть участь понад 64 тисяч військових і більш ніж 7,8 тисячі. одиниць техніки. До маневрів залучені Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП), Тихоокеанський і Північний флоти.

Також у Білорусі оголосили про початок військових навчань з бойового застосування ядерної зброї. Метою навчань у Міністерстві оборони країни назвали "вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірку готовності ОВСТ (озброєння, військова та спеціальна техніка – ред. УНІАН) до виконання завдань та організацію бойового застосування з непланових районів".

21 травня Міноборони РФ повідомило, що в межах навчань Росія доставила до Білорусі ядерні боєприпаси. Також відомство країни-агресорки заявило про "відпрацювання білоруськими військовими завдань з отримання боєприпасів для ОТРК "Іскандер-М", оснащення ними ракет-носіїв та прихованого висунення в призначений район для підготовки до проведення пусків".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що в Альянсі слідкують за спільними російсько-білоруськими ядерними навчаннями. Однак, у разі застосування ядерної зброї проти України, наслідки для Росії будуть руйнівними.

