Вони заявили, що ніхто не повинен читати їм лекції.

МЗС РФ та Ізраїлю обмінялися різкими заявами після інтерв'ю посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, в якому той сказав, що підтримка Києва не повинна залежати від розбіжностей в історичних питаннях.

В інтерв'ю ITON-TV Бродський сказав, що погляд Ізраїлю на Степана Бандеру, Романа Шухевича та Андрія Мельника сильно відрізняється від погляду більшості українців. "Але Україна сьогодні переживає колосальну трагедію, Україна зазнала нападу, агресії і Україна знаходиться, звичайно, в пошуку своєї ідентичності, в пошуку своїх героїв. Нам, звичайно, не подобаються ці герої, але для більшості українців - це герої, які боролися за незалежність", - сказав він.

Посол підкреслив, що Ізраїль висловлює свою думку, не приховуючи її. Однак він нагадав, що вулиці імені Степана Бандери є не тільки в Україні, але і в Сполучених Штатах.

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"І мені здається, що неправильно було б обумовлювати нашу підтримку України і нашу допомогу Україні тим, що Україна перестане перейменовувати вулиці або перестане називати героями Бандеру або Мельника. Тому що, якщо реально дивитися на речі, то цього, звичайно, не станеться", - сказав він.

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова звинуватила посла в блюзнірстві. "Так міркували ті, хто спонсорував Гітлера в 1930-і роки. До речі, в основному англосакси", - заявила вона.

У відповідь речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хайат написав у Twitter, що ніхто не повинен читати Ізраїлю, його МЗС або дипломатам лекції про важливість збереження пам'яті про Голокост або про війну зі спотворенням історії.

Звинувачення Росії в бік євреїв

Як відомо, це вже не перший випадок, коли заяви офіційних представників РФ викликають обурення в Ізраїлі.

На початку повномасштабної війни глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв українського президента Володимира Зеленського з Гітлером. Крім того, російський дипломат сказав, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров".

У червні Путін назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу" і "не євреєм". Тоді головний рабин України Моше Реувен Асман сказав, що пишається українським президентом.

Також нагадаємо про скандал, який стався взимку, коли Лавров порівняв позицію США і їх союзників з діями Гітлера, а самих росіян - з євреями. Тоді Європейський єврейський конгрес засудив це порівняння і закликав його вибачитися.

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