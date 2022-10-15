Британьке видання Daily Mail назвало заяву Рахмона "приниженням" для Путіна.

Публічна заява президента Таджикистану Емомалі Рахмона на адресу його російського колеги Володимира Путіна є свідченням того, що голова Кремля втрачає вагу у регіоні, де вплив Росії раніше був величезний.

Таку думку висловили західні експерти, аналізуючи слова Рахмона, передає Голос Америки.

Нагадаємо, на саміті "Центральна Азія - Росія" в Астані керівник Таджикистану Емомалі Рахмон, звертаючись до російського президента Путіна, заявив: "Ми хочемо, щоб нас поважали". Зокрема, Рахмон, який керує країною з 1994 року закликав Росію поважати інтереси "свого стратегічного партнера" і "не ставитись до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу".

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Під час цієї заяви були присутні не лише Путін, а й президенти Туркменістану, Киргизстану та Узбекистану.

Британьке видання Daily Mail назвало заяву Рахмона "приниженням" для Путіна та свідченням того, що "російський диктатор втратив повагу та вплив на власному подвір'ї". Путін мав "сумний" та "ніяковий" вигляд, додало видання.

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт побачив в тираді Рахмона свідчення того, що часи змінюються. Він все ж зауважив, що безпека Таджикистану залежить від військ Росії в країні.

"Мрія Путіна про російську імперію розвалюється?" - ставить питання аналітик Жан Лейно з Фонду Конрада Аденауера, реагуючи на заяву керівника Таджикистану.

Про те, що Путін, ймовірно, втрачає вплив в Середній Азії писали оглядачі, після Шанхайського саміту, що відбувся минулого місяця в узбецькому Самарканді. Тоді Путін був змушений визнати "застереження" Китаю щодо російської війни в Україні.

Як і в Самарканді, в Астані Путін намагався представити війну в Україні як протистояння Заходу, а не загарбницьку агресію.

Відносини Росії і Таджикистану

Країни пов'язані торговельними відносинами, а РФ для Таджикистану виступає головним стратегічним партнером. Вони також входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

В ОДКБ не збираються вступати у війну проти України.

За словами військового експерта Олега Жданова, Росія просить у Таджикистану зброю для продовження агресивної війни проти України. Однак поки невідомо, чи надасть держава її.

Критика на адресу Путіна за його війну проти України

Минулого місяця на саміті ШОС в Узбекистані сталася непересічна подія - прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що "зараз не час для війни". Моді сказав йому про необхідність "стати на шлях миру" і нагадав йому про важливість "демократії, дипломатії та діалогу".

На цьому ж саміті керівник Китаю Сі Цзіньпін утримався від підтримки Росії в її війні проти України.

Тоді західні оглядачі зазначили, що Путін почув, що попри економічну вигоду, Індія і Китай не зацікавлені у продовженні російської війни в Україні.

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