Зеленський особисто приєднається до зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі, – Politico

Зазначається, що головною темою саміту буде розблокування кредиту Україні на суму €90 мільярдів.

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у неформальній зустрічі лідерів Європейського Союзу, що проходить на Кіпрі. Раніше планувалося, що глава держави долучиться до зустрічі за допомогою відеозв’язку, проте плани змінилися, повідомляє видання Politico.

Стало відомо, що головною темою заходу в курортному місті Айя-Напа буде розблокування кредиту Україні на суму €90 мільярдів. Як зазначається у матеріалі, особисту присутність українського лідера підтвердив президент Ради Антоніу Кошта.

"Ми матимемо честь особисто вітати президента Зеленського у цей особливо значущий момент", – заявив він у коментарі виданню.

Відео дня

За наявними даними, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який тривалий час блокував фінансування, на Кіпр не приїхав. Очікується, що процедурне затвердження кредиту відбудеться вже сьогодні. Крім того, разом із кредитом буде остаточно погоджено і 20-й пакет санкцій проти Росії.

Учасники почнуть прибувати о 17:15 за брюссельським часом, після чого о 18:30 відбудеться обмін думками з Володимиром Зеленським, а о 19:15 розпочнеться робоча вечеря, зазначає джерело.

Рзблокування кредиту

Раніше УНІАН писав, що Угорщина зняла своє вето на виділення Україні 90 мільярдів євро кредиту після досягнення компромісу щодо відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Віктор Орбан змінив позицію на тлі тиску з боку інших лідерів ЄС та вирішення технічних питань транзиту через територію України.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив завершення ремонту нафтопроводу "Дружба", що стало ключовим чинником для зняття енергетичних претензій з боку Угорщини та Словаччини.

Президент наголосив, що Україна виконала свої зобов’язання щодо відновлення технічної спроможності магістралі в рекордно короткі терміни.

