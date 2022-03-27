Ліз Трасс зазначила, що обмеження щодо РФ можуть посилити.

Санкції, які ввела Великобританія проти фізичних осіб та компаній РФ, можуть бути зняті тільки після виведення російських військ з території України. У Лондоні пригрозили новими обмеженнями у разі подальшої агресії Москви щодо Києва.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс розповіла в інтерв'ю газеті The Telegraph.

"Ми знаємо, що Росія підписала безліч угод, які вона просто не виконує. Тому потрібні жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль. Ці санкції можуть перестати діяти тільки за умови повного припинення вогню і виведення військ, а також зобов'язань про те, що агресії більше не буде", - йдеться в повідомленні.

При цьому трас вказала, що в разі подальшої агресії РФ можуть вводитися нові санкції. На її думку, економічні обмеження - реальний важіль, який можна використовувати.

В уряді Великобританії підрахували, що санкції вже ввели проти російських банків з активами на суму 658,65 мільярда доларів, а також проти олігархів і членів їх сімей зі статками на суму понад 197,86 мільярда доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглися на територію України, ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні населені пункти. Зокрема, бомбив противника не раз падали на Київ, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Харків.

Ряд країн світу, в тому числі країни-члени Євросоюзу, вирішили покарати російську владу за широкомасштабну агресію новими санкціями. Також у країнах Європи почали заарештовувати майно російських олігархів, в тому числі і яхти.

У свою чергу влада Великобританії ввели санкції відносно власників російських банків і фінансових установ. Під Британські обмеження потрапили і великі російські та білоруські компанії, пов'язані з оборонною сферою.

При цьому США ввели нові санкції, під які потрапили виконавчий директор Ощадбанку, компанії оборонного комплексу РФ, більше 300 депутатів Держдуми, а також під обмеження потрапило російське золото.

Крім того, Японія розширила санкції проти Російської Федерації у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

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