Санкційним підсумком року стало різке скорочення поставок російської нафти і втрата Кремлем частини нафтових доходів.

Під кінець 2022 року поставки російської нафти до країн Євросоюзу скоротилися на 90%. Це стало головним санкційним покаранням для агресора, заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми радикально зменшили енергетичну залежність від Росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а потім і позбавлення Москви відповідних доходів", – заявив він.

Посол Євросоюзу визнав, що росіяни все ще можуть продавати свою нафту в інші регіони світу, але прибуток від цих поставок значно менший.

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"Росія змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель. Російська нафта продається за ціною приблизно на 30 доларів нижче, ніж в середньому по всьому світу", – зазначив Маасікас.

Європейське ембарго на нафту з Росії

З 5 грудня вступили в силу європейські нафтові санкції проти Росії – більшість країн ЄС перестали купувати російську нафту. Виняток було зроблено тільки для кількох країн, які не мають альтернатив російській нафті – Угорщини, Чехії та Словаччини. Також було введено "стелю цін" на продаж російської нафти в інші країни світу.

Стеля цін означає, що ЄС, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія не надаватимуть транспортні, страхові, банківські та інші послуги, пов'язані з російською нафтою, якщо вона продається дорожче "стелі" в 60 доларів.

В Росії вирішили формально заборонити поставки нафти в країни, що дотримуються введеної стелі цін, але на практиці поставки і так здійснюються за ціною нижче стелі.

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