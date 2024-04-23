У суботу пакет законопроектів успішно пройшов через проблемну Палату представників, а тепер застряг у нібито безпроблемному Сенаті.

Процедурне голосування в Сенаті щодо законопроектів про допомогу Україні та іншим іноземним державам-партнерам Америки затримується через республіканців. Вони скаржаться, що не можуть запропонувати свої поправки до цих документів, пише The Guardian.

Республіканці Ерік Шмітт та Майк Лі звинувачують лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера в тому, що він проштовхує свою версію законопроекту "з мінімальними дебатами та, можливо, без поправок". При цьому Майк Лі повторив наратив своїх колег із нижньої палати Конгресу, які намагалися заблокувати цей законопроект минулого тижня під приводом того, що допомога Україні буцімто є непопулярною.

Берні Сандерс, незалежний сенатор від Вермонту, каже, що згоден з Лі. Крім того, він хоче запропонувати дві поправки, одна з яких заборонить передавати гроші для ізраїльської "воєнної машини", а друга розблокує грошову допомогу Агентству ООН з допомоги Палестині. В ухваленому в суботу законопроекті така заборона прописана прямо через те, що раніще Агентство, чи принаймні його працівників, кілька разів ловили на співпраці з ХАМАС.

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"Члени [Сенату] можуть погоджуватися зі мною або не погоджуватися зі мною щодо цих питань, але за них слід голосувати", — сказав Сандерс.

Зараз сенатори вирішують, як вчинити далі із правками зазначених депутатів.

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