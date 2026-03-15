Сенатор Грем пояснив важливість удару США по іранському острову Харг

Рішення Сполучених Штатів Америки про удар по стратегічно важливому іранському острову Харг було "надзвичайно ефективним".

Таку заяву зробив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі Х. За його словами, спроба Ірану закрити Ормузьку протоку здійснюється на його власний ризик.

"Рішення президента Трампа перенести бойові дії на острів Харг – перлину іранської нафтогазової економіки – було необхідним, сміливим і, на мій погляд, надзвичайно ефективним", – пояснив він.

Ліндсі Грем стверджує, що цей удар допоможе скоротити тривалість війни на Близькому Сході.

"У військовій справі рідко трапляється, щоб ворог надав тобі таку єдину ціль, як острів Харг, яка могла б кардинально змінити результат конфлікту. Якщо Іран втратить контроль або здатність керувати своєю нафтовою інфраструктурою з острова Харг, його економіка буде знищена. Той, хто контролює острів Харг, контролює долю цієї війни", – резюмував він.

На тлі війни з Іраном Ізраїль зіткнувся з серйозним дефіцитом ракет-перехоплювачів. Тепер Тегеран додає до своїх ракет касетні боєприпаси, що може прискорити вичерпання ізраїльських запасів.

Водночас сенатор-республіканець Кріс Мерфі вважає, що президент США Дональд Трамп втратив контроль над війною проти Ірану. Тегеран вже атакував низку нафтових обʼєктів. На тлі того, що у країн Перської затоки закінчуються перехоплювачі, здатні зупинити іранські ракети та дрони, незабаром вразливими стануть і інші нафтові об'єкти.

