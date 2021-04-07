Белград перетворився на епіцентр так званого "вакцинного туризму", роздаючи іноземцям дози західних, а також китайських і російських вакцин безкоштовно.

В останній тиждень березня на кордоні Сербії утворилася черга. Можливістю задарма зробити щеплення від COVID-19 в країні вже скористалися 22 тисячі громадян Боснії й Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії й Болгарії.

Про це пише Gazeta Wyborcza, нагадуючи, що семимільйонна Сербія й так серед країн Європи, які найшвидше проводять вакцинацію свого населення. Тепер Белград рекламує безкоштовні (якщо не рахувати ціну поїздки) щеплення від коронавірусу для іноземців. Достатньо лише зареєструватися в одному з центрів здоров'я Сербії і зачекати на підтвердження (на це йде максимум 48 годин).

Читайте такожNew York Times: Ізраїль вже живе в світі після COVID-19, на що це схоже?При реєстрації можна обрати бажану вакцину: від тих, які схвалили в ЄС, до російської "Спутник V" і китайських препаратів, які влада Сербії закупила невдовзі після їх появи.

Бізнесмени прилітають чартерами

Белград проводить вакцинацію швидко. Наприклад, якщо в Італії хоча б одну дозу отримали 13% дорослих, то в Сербії таких 22%. В ЄС краща ситуація лише в Угорщині, яка теж користується вакцинами без схвалення Європейської агенції медикаментів.

Іноземці отримали змогу записатися на щеплення в Сербії через інтернет або телефоном з другої половини січна. Це була ініціатива міністерства торгівлі країни. Так званий "вакцинний" туризм повинен піти на користь сербській економіці.

В останні вихідні березня на кордоні з Сербією утворилася черга. В країні вже вакцинувалися 22 тисячі громадян балканських країн, зокрема, сусідніх Боснії й Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії й Болгарії. Албанський лоукостер Albawings, який виконує рейси в Італію, тепер організував низку чартерів на вихідні, щоб можна було швидко злітати в Белград і назад.

Серед щеплених в Сербії тиждень тому іноземців було 8,5 тисяч бізнесменів з країн Західних Балкан. Всі вони отримали дози вакцини AstraZeneca. Як пояснила сербська прем'єр-міністр Ана Брнабич, термін придатності цих доз закінчувався в квітні. Тож їх можна було або роздати всім охочим, або невдовзі знищити.

Італійці їдуть в Белград по дозу

Читайте такожПрем'єр Словаччини заявив про відставку через закупівлю вакцини Sputnik V"Вакцинні вихідні" в Белграді тепер приваблюють і перших клієнтів з Італії. 57-річний граф Сімоне Авогадро ді Вігліано сказав Corriere della Sera, що змушений їздити по всьому світі через свій бізнес. В Белграді в нього теж є офіс. А про те, що може вакцинуватися в Сербії, він дізнався в лютому від своїх місцевих партнерів. Він одразу записався на прийом. І ось тепер, на початку квітня, італієць належить до невеликої групи однолітків в Італії, які можуть похвалитися повним захистом від COVID-19. Якби він вирішив чекати на щеплення в рідній країні, то зміг би отримати укол не раніше червня.

"Звертаються до нас адвокати, бізнесмени, представники різних професій, а також студенти. Нам пишуть навіть італійські лікарі й медсестри, які відмовилися від щеплення в Італії, а тепер хочуть отримати дозу "Спутник V" на Балканах", - сказала консул Сербії в Мілані Радміла Селакович.

Читайте такожPolitico: ЄС не дасть "вакцинний паспорт" для туризму тим, хто прийме Sputnik VЗ 7 квітня в Італії починає діяти нове рішення, яке зобов'язує обов'язково робити щеплення від коронавірусу всіх лікарів, медсестр, аптекарів і працівників будинків для літніх людей. За відмову їм загрожує переведення на іншу посаду або навіть втрата зарплати. Медики старшого віку, які постійно контактують з хворими на COVID-19, отримують вакцину від Pfizer. Але приватні лікарі використовують препарат AstraZeneca, про який в Італії поширюється багато дезінформації. Через плітки багато людей бояться використовувати щеплення цієї марки.

А як же безпека сербів?

Не всі у Сербії задоволені політикою своєї країни щодо щеплень від COVID-19.

"Це нормально, що мешканці інших країн безконтрольно пересуваються нашою країною, щоб зробити собі щеплення? Чому дози не передаються іншим країнам, що дозволило б зменшити ризик зараження на нашій території?" - обурюється Об'єднана асоціація медиків проти COVID-19 у своєму прес-релізі.

Вакцинний туризм: що відомо?

Про появу такого явища як «вакцинний туризм» писало німецьке видання Bild. В Європі почали продавати тури в Росію, під час яких можна отримати дозу «Спутник V».

Така поїздка триває 3-4 тижні й коштує приблизно три тисячі євро. Хоча сидіти весь час в Росії не обов’язково. Можна полетіти на відпочинок в Туреччину і отримати другу дозу дорогою назад.

Також у Великій Британії елітний консьєрж-сервіс Knightsbridge Circle пропонував своїм клієнтам поїздку в ОАЕ чи Індію на місяць з можливістю зробити щеплення від COVID-19. За це потрібно було заплатити 45 тисяч євро.

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Переклад: Лесь Димань