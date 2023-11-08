Американський дипломат сказав, що він поінформував своїх колег із G7 про свою поїздку на Близький Схід.

Держсекретар США Ентоні Блінкен посилив свою незгоду з припиненням вогню в Секторі Гази. За його словами, "ті, хто закликає до негайного припинення вогню, повинні пояснити, як впоратися з неприйнятним результатом, до якого це, імовірно, призведе".

Як пише CNN, багато арабських держав закликали до такого припинення вогню, що створило протиріччя між США і їхніми союзниками по "Великій сімці" з одного боку і регіональними партнерами з іншого.

Відзначається, що висловлювання Блінкена на прес-конференції після міністерської зустрічі G7 в Токіо йдуть далі, ніж його минулі коментарі. Він постійно заявляв, що США не підтримують безстрокове припинення вогню, стверджуючи, що це дозволить ХАМАСу перегрупуватися і знову атакувати Ізраїль, але не називав прямо тих, хто підтримує перемир'я.

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У середу Блінкен розповів про захоплення заручників, скоєне ХАМАСом місяць тому, і зазначив, що угруповання поклялося повторювати напади, як 7 жовтня, "знову, знову і знову".

"Ізраїль неодноразово заявляв нам, що шляху назад до 7 жовтня, до варварських нападів ХАМАСу, немає - ми повністю згодні", - сказав держсекретар США.

Американський дипломат сказав, що він поінформував своїх колег із G7 про свою поїздку на Близький Схід, "а також про великі заходи президента Байдена і нашої команди".

"Ми всі погодилися з тим, що гуманітарні паузи сприятимуть досягненню ключових цілей", - зазначив Блінкен.

Атака ХАМАС на Ізраїль - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня угруповання ХАМАС несподівано атакувало Ізраїль, внаслідок чого загинули понад 1400 людей. Ще сотні заручників були викрадені й перевезені на територію сектора Гази.

У відповідь на напад ХАМАСу Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території сектора Гази, а також готуючись до масштабної наземної операції, щоб повністю знищити угруповання ХАМАС.

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що закликає до негайного припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом. Однак, Ізраїль відкинув цей заклик ООН.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню в Газі, якщо терористичне угрупування ХАМАС не звільнить заручників, яких воно утримує. Разом із тим, він допустив можливість "невеликих тактичних пауз" у бойових діях, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги або вихід заручників з сектора Гази.

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