Разом із Німеччиною до Єврокомісії звернулись Польща та Чехія.

Канцлер Олаф Шольц прибув на саміт у Брюсселі з вимогою до Євросоюзу виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців, пише Politico.

Шольц повідомив, що він написав спільного листа зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою, до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому детально виклав цю вимогу.

Зазначається, що ці три країни прийняли найбільшу частку українських біженців: "саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення ... щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги [біженцям], професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль", – підкреслив Шольц.

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Дискусія навколо українських біженців у Німеччині активізувалася в останні місяці. Деякі політики з правоцентристської опозиції стверджують, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Українські біженці в Німеччині

Більшість українських біженців у Німеччині досі не знайшли роботу. Нараіз у ФРН зареєстровано 1,1 млн біженців з України, з них 716 000 працездатного віку від 15 до 65 років. При цьому з них лише 113 000 мають офіційну роботу із соцпакетом і ще 36 000 частково зайняті.

Лідер регіональної групи Християнський соціальний союз (політична партія в Німеччині) Олександр Добриндт хоче, щоб українці, які не мають роботи, повернулися "в безпечні райони Західної України".

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