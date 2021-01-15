Американські проблеми не зробили диктаторські режими більш популярними в очах світу чи їхніх власних громадян.

Чи справді політичних хаос в США став "божим даром для критиків Америки" чи "пропагандистським переворотом"? Сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс застеріг, що криза американської демократії грає на руку автократичним лідерам по всьому світі. Чи він справді має рацію?

Про це пише New York Times. Прес-секретар міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньин розкритикувала американських чиновників і політиків за те, що вони називали "героями демократії" учасників протестів в Гонконзі, але прихильників Дональда Трампа біля Капітолію - "бандитами" і "екстремістами".

Перший заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський у Twitter засудив той факт, що людей, які вдерлися в Капітолій у "стилі Майдану", називають "злочинцями". При цьому він натякнув на продемократичну революцію в Україні 2014 року, яку Захід підтримував. Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що події у Вашингтоні "ще раз показали нам анархічну виборчу систему США".

Читайте такожPolitico: Заколот прихильників Трампа - найгірший кошмар Путіна7 січня націоналістичний таблоїд Global Times, який контролює Компартія Китаю, проголосив у редакційній статті "внутрішній колапс політичної системи США". У середу видання опублікувало ще одну статтю з заголовком: "Світ такий різний: Китай бореться з пандемією, США бореться за владу".

І що далі? Чи поглиблення тріщин в американській політичній системі насправді посилює легітимність Китаю чи інших авторитарних режимів? Претензія США на роль "маяка демократії" піддавалася сумніву багато років, ще до того, як Трамп став президентом. Як докази використовувалися викриття того, як американські солдати катували іракських в'язнів в Абу-Грейб або незаконної програми стеження Національної агенції безпеки.

Ера Трампа лише запропонувала критикам США ще більше аргументів. Вони тепер можуть показувати пальцем на фото дітей іммігрантів у клітках і смерть Джорджа Флойда від рук поліції. Або ж на апокаліптичні сцени в американських лікарнях, переповнених пацієнтами з COVID-19.

Нещодавнє пришвидшення американського самознищення може надихнути Китаю і Росію на ще більш агресивні дії на міжнародній арені: в ООН і ВООЗ, в Південно-Китайському морі, Україні чи Сирії. Але шкода для репутації Америки насправді не покращує репутацію авторитарних держав. Тут немає жодного зв'язку між першим і другим. На це вказують ранні аналізи нинішнього висвітлення подій і дослідження політичної комунікації в авторитарних країнах, особливо в Китаї. Наразі немає причин вірити, що навіть такий потужний удар по престижу Америки якось покращить становище диктаторів в інших країнах.

Читайте такожCNN: Трамп ізольований і "жаліє себе" в Білому доміКитайська глобальна позиція сильно постраждала після спалаху пандемії коронавірусу, попри те, що країна краще розібралася з нею, ніж інші уряди. Результати опитування, проведеного Pew Research Center в 14 індустріальних країнах восени, показали, що три чверті або й більше респондентів у більшості цих країн бачать Китай в "негативному світлі". І це більше, ніж торік. Інше дослідження Pew Research Center, проведене влітку, показало, що у світі домінують негативні погляди на Росію.

Те, як китайські й російські ЗМІ висвітлюють події у Вашингтоні, мають на меті посилити націоналістичні погляди в обох країнах. І певною мірою їм це вдається. Однак, штурм Капітолію і драматичні події після нього - це не подарунок для автократичних лідерів, схильних засуджувати США. Саме від того, як сама Америка розбереться з кризою у найближчі тижні й місяці визначить, як люди в Китаї, Росії й інших країнах будуть дивитися на останні події й США загалом.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин.

До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантська година.

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Переклад: Лесь Димань