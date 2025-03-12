Така ікона є також у Папи Римського та короля Чарльза III.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подарував державному секретарю США Марко Рубіо ікону Богородиці, яку виконали на ящику з-під набоїв. Відповідне фото опублікував дипломат на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сибіги, під час переговорів у Джидді (Саудівська Аравія) між делегаціями зі США та України окрема увага була присвячена звільненню військовополонених, цивільних осіб та поверненню українських дітей.

"Це була наша принципова позиція", - підкреслив він.

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Що відомо про ікону

За інформацією NV, ікони на ящиках з-під набоїв є мистецьким проєктом київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка. Головною ідеєю проєкту є перетворення смерті, символом якої є ящик від зброї, на життя, яке в українській традиції уособлює ікона.

За словами Клименка, ящики, на яких написані ікони, були привезені із зони бойових дій, які тривали на Київщині, Харківщині та Донеччині. Такий проєкт було започатковано у 2014 році.

"Ікони на ящиках з-під набоїв авторства Атлантової та Клименка є у Папи Римського, Вселенського Патріарха Варфоломія, короля Великої Британії Чарльза III, а також у низки президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів та провідних політиків багатьох країн світу", - додали у повідомленні.

Переговори між Україною та США у Саудівській Аравії - що відомо

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що президент України Володимир Зеленський зіграв ключову роль у переговорах в Джидді. За його словами, ці переговори "одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь".

"Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед Президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років", - зауважив Тихий.

Водночас президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо результатів перемовин у Саудівській Аравії. Він сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню та наголосив, що США зустрінуться із представниками РФ пізніше у вівторок або в середу.

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